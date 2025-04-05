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娛樂 日韓

永瀬廉被拱買「台灣LV」送高橋海人！盼King&Prince搭私人飛機海外開唱

〔記者廖俐惠／新北報導〕日本星達拓男團King & Prince的成員永瀬廉昨天（4日）在新莊舉行兩場粉絲見面會，午場結束後，永瀬廉接受台灣媒體訪問，表示想去夜市逛逛，記者推薦他可以去迪化街買茄芷袋送給隊友高橋海人當伴手禮，聽聞茄芷袋有「台灣LV」的稱號，他忍不住笑了出來，還特別蹲下查看茄芷袋是什麼東西，展現滿滿的好奇心。

King & Prince永瀬廉接受訪問，臉實在太小了，「巴掌臉」掀起驚呼。（大鴻藝術BIG ART提供）King & Prince永瀬廉接受訪問，臉實在太小了，「巴掌臉」掀起驚呼。（大鴻藝術BIG ART提供）

這麼好奇是有原因，永瀬廉被問到會送什麼東西給高橋海人當伴手禮？他坦言自己有點煩惱該，一個選項是很有名的伴手禮，一個是很特別但比較少人買的東西，當場詢問大家該送什麼好，所以才獲得茄芷袋的答案。

他與高橋海人感情相當好，年齡相仿的他們有「KP雙子」的稱號，被問到粉絲最近常說兩人長得越來越像，永瀬廉笑說：「平常不覺得像，但雜誌採訪的時候有點像，基本上不覺得像，我想海人也會給一樣的答案。」

King & Prince永瀬廉帶著主演日劇《和富家少爺的戀愛太難了》首度來台會粉絲。（大鴻藝術BIG ART提供）King & Prince永瀬廉帶著主演日劇《和富家少爺的戀愛太難了》首度來台會粉絲。（大鴻藝術BIG ART提供）

提到永瀬廉，不得不提到他已經是進入殿堂級的「國寶級美男」，果然他本人臉超級小，記者提出許多五花八門關於外貌的問題，打趣告訴永瀬廉「因為我們沒長那麼好看」、「第一次見到這麼帥的帥哥」，逗笑永瀬廉。永瀬廉給自己的顏值92分，稱很常被稱讚鼻子、臉部輪廓線條很好，但最近覺得右眼時大時小、不太穩定，讓他有些煩惱，因此才扣掉了8分。

永瀬廉希望能夠以King & Prince身分來台辦演唱會。（大鴻藝術BIG ART提供）永瀬廉希望能夠以King & Prince身分來台辦演唱會。（大鴻藝術BIG ART提供）

日本人氣男團「King & Prince」成員高橋海人（左）、永瀬廉。（環球音樂提供）日本人氣男團「King & Prince」成員高橋海人（左）、永瀬廉。（環球音樂提供）

他在主演日劇《和富家少爺的戀愛太難了》中飾演富三代天堂昴，天堂昴在劇中不會下廚，戲外的永瀬廉也是，連荷包蛋都不會做，曾在節目上說過「原來（蛋）加熱會變硬？」由於太過經典，其他藝人都會拿這件事情開玩笑；不過最近他學會如何煎餃子，直呼彷彿為他所生的料理。被問到如果有朝一日跟天堂昴一樣財富自由？永瀬廉希望買一台私人飛機，這樣就能載著工作人員來台灣辦演唱會。

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