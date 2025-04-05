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娛樂 日韓

韓星ROCKY來台有飯局！相約40名粉絲吃韓式烤肉 價碼曝光

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星ROCKY自ASTRO單飛後，即將在5月2日晚間7點於華山文創Legacy Taipei 5A館舉行「2025 ROCKY FAN CONCERT [Wish Upon in Taipei]」，當天演唱會除了帶來自身拿手好歌，甚至將在隔天（5月3日）現身韓式烤肉店，與粉絲一起大啖、體驗傳統韓式烤肉，堪稱來台韓星創舉，粉絲也終於不用猜歐巴到底要吃哪家店了。

ROCKY祭出超強福利，抽出40名粉絲與他一起吃烤肉。（歐妮娛樂提供）ROCKY祭出超強福利，抽出40名粉絲與他一起吃烤肉。（歐妮娛樂提供）

這次FAN CONCERT的主旨是「Wish Upon（許願）」，ROCKY除了親自參與這次的演出前製企劃，也在工作之餘，透過社群和HAMO（粉絲名）交流，收集歌迷許願已久的歌單。HAMO有機會聽到ROCKY去年6月發行個專《BLANK》中的《Jealousy》、《Masterpiece》等外，近期甫推出的發燒單曲《BA BA BYE》有著洗腦的副歌旋律讓粉絲朗朗上口，正如火如荼準備演唱會的ROCKY承諾會帶給HAMO最帥氣的新歌舞台，也透露屆時將會有韓國、台灣兩地的特別嘉賓登台。

這次來台選在週五晚上開唱，ROCKY也應景地在官方IG帳號進行Energy《星期五晚上》「16蹲」挑戰，出道以來就以舞蹈機器著稱的他，蹲起來毫不費力、帥氣指數破表，也讓HAMO更加期待在演唱會當天看到更多不同樣貌的ROCKY。

ROCKY座位圖。（強妮娛樂提供）ROCKY座位圖。（強妮娛樂提供）

值得一提的是，創下首位韓星史無前例，不用額外再付費，全區粉絲加碼皆可抽，共40位幸運的粉絲可於5月3日與ROCKY一起同歡吃BBQ烤肉PARTY，吃完烤肉還能跟本尊「一對一」拍立得合照。ROCKY期待說：「想到演唱會結束隔天，能放鬆好好跟HAMO們盡情吃烤肉，就覺得很幸福！」主辦單位歐妮娛樂表示：「希望以資深追星人的視角和經驗談，帶給台灣粉絲超高CP值且沈浸式的追星體驗。」

ROCKY福利堪稱史無前例。（強妮娛樂提供）ROCKY福利堪稱史無前例。（強妮娛樂提供）

即將於5/2（五）19：00於華山文創Legacy Taipei 5A館舉辦的「2025 ROCKY FAN CONCERT [Wish Upon in Taipei]」，票價訂為VIP區NT. 8000元、A區NT. 4000元、B區NT. 3500元、C區NT.3000元與身心席NT. 1500元，採全區實名制對號坐席，售票時間訂4/6（日）11：00於Ticket Plus遠大售票網站啟售。

本次活動福利，ROCKY更是祭出史上最強，包括全區典藏紀念小卡、印簽海報外，還有搶先看彩排（共280人）、HI-TOUCH擊掌（共350人）、10人一組團體照（共240人）、親簽專輯（共50人）。更多詳情請上「Onni Entertainment歐妮娛樂」官方社群。

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