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娛樂 最新消息

（獨家）張傑砸1500萬辦健美比賽！「積蓄快燒光」仍虧損 最新近況曝

張傑積極籌備健美賽事，已有百人報名，開放登記到4／18。（記者林欣穎攝）張傑積極籌備健美賽事，已有百人報名，開放登記到4／18。（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／專訪〕張傑去年相繼在台北、上海舉辦健美比賽，加上今年5月4日將登場的第二屆《Muscle Star》健美賽事，已經砸了1500萬資金，受訪時他說存款已經快燒光，坦言今年是很關鍵的一年，如果收益沒能平衡這很可能是他最後一次舉辦，「辦賽事都是虧錢狀態，前期真的很難熬，目前就是先努力把自己的品牌做出來，還是很希望能夠繼續辦下去。」

張傑積極籌備健美賽事。（張傑提供）張傑積極籌備健美賽事。（張傑提供）

張傑透露今年比賽增加「明星對決」環節，找來好友夢多、柯有倫、和前ENERGY成員小剛與張傑一起到台上做PK，希望可以藉由藝人好友們一起來推廣，張傑笑說自己最近太忙、加上應酬多，目前健身進度是4人中最落後的，「還是會希望贏，大家都會說不在意，但其實都練很勤哈哈！」

張傑健美比賽將在5／4登場。（張傑提供）張傑健美比賽將在5／4登場。（張傑提供）

如今單身快7年的他對於感情佛系看待，笑虧自己現在沒房沒存款只剩一台車，「賽事不順利的話，車可能就要不見了！」也說到這個年紀對另一半的條件只要是談得來、價值觀相近就好；張傑今年的狀態和去年差不多，自嘲仍是單身漢、還有很多「歌債」要趕工創作，不變的還有他對健身的熱愛，仍在艱辛的推廣之路上努力前行著。

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