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娛樂 日韓

「潮吹黃如尿」？ L杯AV女優穿「這色」比基尼道歉

I罩杯巨乳的日本AV女優田野憂。（翻攝自X）I罩杯巨乳的日本AV女優田野憂。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本L奶AV女優田野憂日前被網友指出在作品當中達到高潮的時候，潮吹顏色竟然宛若尿液，而且這篇貼文還有超過1700萬人瀏覽過，這讓田野憂感到很不好意思，特地說明原因，還穿上「尿色」比基尼道歉。

田野憂竟然被網友指潮吹顏色如尿液。（翻攝自X）田野憂竟然被網友指潮吹顏色如尿液。（翻攝自X）

日本A片當中常常出現女優潮吹的場面，L罩杯的田野憂自然也有這類作品，沒想到粉絲竟然注意到潮吹的顏色，甚至Po出番號及時間點證明自己所言不假。由於注意的網友太多，田野憂本人也聽聞此事，她趕緊回應：「真的很抱歉」並解釋因為從拍片3天前就沒喝飲料，僅飲水而已，但為了美容的確補充了一些維他命，或許正是因為如此，才會導致顏色偏黃的下場，她更認真道歉：「下次我會特別注意，請再給我一點時間」。

田野憂擁有雄偉的I罩杯巨乳。（翻攝自X）田野憂擁有雄偉的I罩杯巨乳。（翻攝自X）

為了安撫粉絲，田野憂也幽自己一默，特別發一篇文，說自己分享一張穿著「尿色（黃色）」比基尼的照片，希望大家能放她一馬。

田野憂為了道歉，特別穿上「尿色」（黃色）比基尼賠罪。（翻攝自X）田野憂為了道歉，特別穿上「尿色」（黃色）比基尼賠罪。（翻攝自X）

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