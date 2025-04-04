阿湯哥默哀《捍衛戰士》戰友方基墨！「祝你下一段旅程一切順利」

〔記者許世穎／綜合報導〕美國男星方基墨1日因肺炎於洛杉磯過世，享壽65歲，曾於《捍衛戰士》系列飾演他好戰友的「阿湯哥」湯姆克魯斯3日出席CinemaCon電影博覽會宣傳新片《不可能的任務：最終清算》時低頭默哀，更感性表示「謝謝你，方，祝你在下一段旅程一切順利」。

湯姆克魯斯出席CinemaCon宣傳新片《不可能的任務：最終清算》，先低頭默哀已故美國男星方基墨。（達志影像）

方基墨在《捍衛戰士》飾演的「冰人」，與阿湯哥飾演的「獨行俠」，從一開始水火不容到冰釋前嫌成為最佳戰友。2022年阿湯哥力邀他回歸演出《捍衛戰士：獨行俠》，兩人上演動人對手戲，也成為他的遺作。

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當初電影上映後，阿湯哥上吉米金莫的脫口秀宣傳時曾表示，非常享受與方基默合作的過程，更說在片場再次見到對方，讓他忍不住落淚，「我真的哭了，我真的哭了，我非常激動，他是一位如此傑出的演員，我非常喜愛他的作品。」

湯姆克魯斯表示，無法用言語表達對方基墨的敬仰。（達志影像）

阿湯哥在CinemaCon談論新片《不可能的任務：最終清算》前，請現場參與的來賓們一同為方基默默哀，「我想要向我的一位摯友方基墨致敬，我無法用言語表達我對他作品的敬仰，也無法形容我對他的敬重與喜愛。當他加入《捍衛戰士》，以及後來回歸《捍衛戰士：獨行俠》時，我是多麼感激和榮幸。我覺得我們可以一起默哀片刻，因為他熱愛電影，並為我們所有人奉獻了許多，讓我們一起回憶與他共度的那些美好時光。」

湯姆克魯斯（左）向獲得CinemaCon「年度導演」的導演克里斯多夫麥奎里致敬。（達志影像）

之後阿湯哥也展示了《不可能的任務：最終清算》的獨家預告片，同時也向獲得CinemaCon「年度導演」的導演克里斯多夫麥奎里致敬。預告中，阿湯哥再度親自上陣完成驚險特技，包括駕駛戰鬥機、身處爆炸之中，甚至在一架復古飛機上進行機翼行走。《不可能的任務：最終清算》將於5月23日在台上映。

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