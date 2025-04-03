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「冰人」方基墨肺炎辭世 享壽65歲-喉癌導致失聲 《捍衛戰士2》成遺作

美國男星方基墨昨突傳出因肺炎過世，享壽65歲。（路透）美國男星方基墨昨突傳出因肺炎過世，享壽65歲。（路透）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾於《蝙蝠俠3》演出蝙蝠俠、並在《捍衛戰士》系列飾演「冰人」的美國影星方基墨，昨傳出於當地時間1日在洛杉磯過世，享壽65歲。方基墨於2014年被診斷出罹患喉癌，歷經化療及氣管切開手術，最終失去嗓音，2021年他透過AI人工智慧技術重建聲音，讓自己能夠再次「發聲」，並參演了《捍衛戰士：獨行俠》。他的長女梅賽德斯基墨昨向媒體透露，父親喉癌已痊癒，死因是肺炎。

方基墨的形象既具魅力又充滿神秘感，演藝生涯早期曾被認為性格暴躁且過於自我。（翻攝自IG）方基墨的形象既具魅力又充滿神秘感，演藝生涯早期曾被認為性格暴躁且過於自我。（翻攝自IG）

身材高挑的方基墨，外型俊朗帶有搖滾明星氣質，演藝生涯早期多次被選中飾演音樂人，包括在《門》飾演門戶樂團主唱吉姆莫瑞森，戲路廣泛的他以精湛演技贏得影評讚譽，同時也以富有魅力卻難以捉摸著稱。1988年他和英國女星瓊安華莉結婚，1996年離婚，兩人育有1子1女，長女是演員及製作人梅賽德斯基墨，長子則是演員傑克基墨。

方基墨（左）和湯姆克魯斯因合作《捍衛戰士》相識，2022年以他的好戰友身分回歸，掀起粉絲回憶，現也成了他的遺作。（翻攝自IG）方基墨（左）和湯姆克魯斯因合作《捍衛戰士》相識，2022年以他的好戰友身分回歸，掀起粉絲回憶，現也成了他的遺作。（翻攝自IG）

方基墨在《捍衛戰士》片中與「阿湯哥」湯姆克魯斯飾演的獨行俠，兩人從水火不容到冰釋前嫌成為最佳戰友；之後也演出了《蝙蝠俠3》、《烈火悍將》、《絕命終結者》、《神鬼至尊》、《亞歷山大帝》等多部知名電影，他曾退出好萊塢長達十年，2022年回歸演出《捍衛戰士：獨行俠》，和阿湯哥上演動人對手戲，成為他的遺作。

在銀幕上，方基墨既具魅力又充滿神秘感，角色很少輕易流露情感，而在銀幕之外，他也不乏爭議，尤其在演藝生涯的早期，曾被認為性格暴躁且過於自我。

2012年方基墨接受《好萊塢報導者》訪問，不諱言自己的演藝生涯走向不算尋常，並表示他還有其他興趣、想多陪陪孩子們，「我沒有遺憾，有句老話很貼切：『一旦成為明星，你就永遠是明星。』只是取決於你在哪個層級。」

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