金秀賢即將逆轉？爆《Real》導演是因「貪污」才更換 原導無奈發聲

金秀賢近日開記者會後評論仍分為兩派。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓知名演員金秀賢的風波仍未平，即便幾日前他已現身開記者會解釋，但韓網評論仍相當兩極化。針對先前雪莉哥哥的指控，經紀公司「GoldMedalist」已發出聲明澄清，雪莉哥哥理解後雖稱可能是誤會一場，「原來在現場的是站位演員，而非替身演員。」但他依舊不解為何要突更換《Real》原導演李正燮，並要求金秀賢方給出正面回應。

相關新聞：金秀賢公司強調「沒強迫雪莉拍裸戲」 親哥再次回應

請繼續往下閱讀...

根據《韓經網》報導，《Real》原導演李正燮是因挪用公款、貪污等嫌疑才遭替換，而此事未被公開可能是因為當時相關人員簽了保密協議，為了讓電影能順利上映。還有相關人士表示，「當初雪莉較為裸露的片段其實是李正燮拍攝的，因此懷疑雪莉哥哥當初所指控的對話也與原導演有關。」並強調金秀賢的哥哥兼公司製作代表李沙朗是為了救場才來。

然而，原導演李正燮不忍發聲了，他向《韓經網》表示：「根本沒有挪用公款這回事，我一個時間都不夠用的新人導演能做出什麼？如果只是因為一般的職場衝突我也就認了。退出《Real》真的只是因為方向不合。」對此，「GoldMedalist」目前則表示：「難以回應」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法