晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金秀賢即將逆轉？爆《Real》導演是因「貪污」才更換 原導無奈發聲

金秀賢近日開記者會後評論仍分為兩派。（翻攝自IG）金秀賢近日開記者會後評論仍分為兩派。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓知名演員金秀賢的風波仍未平，即便幾日前他已現身開記者會解釋，但韓網評論仍相當兩極化。針對先前雪莉哥哥的指控，經紀公司「GoldMedalist」已發出聲明澄清，雪莉哥哥理解後雖稱可能是誤會一場，「原來在現場的是站位演員，而非替身演員。」但他依舊不解為何要突更換《Real》原導演李正燮，並要求金秀賢方給出正面回應。

相關新聞：金秀賢公司強調「沒強迫雪莉拍裸戲」 親哥再次回應

根據《韓經網》報導，《Real》原導演李正燮是因挪用公款、貪污等嫌疑才遭替換，而此事未被公開可能是因為當時相關人員簽了保密協議，為了讓電影能順利上映。還有相關人士表示，「當初雪莉較為裸露的片段其實是李正燮拍攝的，因此懷疑雪莉哥哥當初所指控的對話也與原導演有關。」並強調金秀賢的哥哥兼公司製作代表李沙朗是為了救場才來。

然而，原導演李正燮不忍發聲了，他向《韓經網》表示：「根本沒有挪用公款這回事，我一個時間都不夠用的新人導演能做出什麼？如果只是因為一般的職場衝突我也就認了。退出《Real》真的只是因為方向不合。」對此，「GoldMedalist」目前則表示：「難以回應」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中