金秀賢公司強調「沒強迫雪莉拍裸戲」 親哥再次回應

金秀賢（左）與雪莉2017年合作電影《Real》。（翻攝自NAVER）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓星金秀賢近來風波不斷，除了被捲僅與金賽綸交往的醜聞中，還有人爆料和已故女星雪莉（Sulli）演出電影時擅自加裸露與床戲。金秀賢公司Goldmedalist於2日發生明逐一澄清，強調絕無此事，沒想到雪莉的哥哥今（3）又發表聲明，強力回擊Goldmedalist。

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雪莉的哥哥日前提出相關疑問，認為金秀賢與導演李沙朗拍攝電影《Real》時刻意加上裸露、床戲。今雪莉哥哥二度發出聲明，指控雪莉當年與金秀賢拍攝《Real》亂加床戲且堅持不用替身，希望金秀賢方面能夠給出回應，並對金賽綸家屬表達致意，同時雪莉的哥哥也表示他無法對金賽綸的離去視而不見。

雪莉2017年拍攝電影《Real》後接受精神治療2年後辭世。（翻攝自IG）

對於雪莉哥哥的指控，Goldmedalist解釋，雪莉在拍攝之前就已經充分了解拍攝內容，當時雪莉的經紀公司收到劇本之後，就知道裏頭包含床戲與裸露場面。Goldmedalist指出：「在角色設定資料中明確記載了裸露程度的示意，出演合約中也清楚列明裸露範圍，雪莉與所屬公司在充分檢視後，才決定出演該片。」Goldmedalist也在聲明中附上《Real》副導演金重玉（音譯）以及劇本紀錄師李俊賢（音譯）提供的事實確認書，足以證明拍攝都是照彼此了解且同意的內容進行。

金秀賢上月31日召開記者會釐清外界疑慮。（路透）

雪莉的哥哥也在今日回應：「已經閱讀Goldmedalist的聲明。經過確認後，當天在場的並不是替身演員，而是站位演員（職責僅限於拍攝準備階段的走位，並未實際參與演出）。先前曾經提出遭到強迫的可能性，根據多方證詞說明之下，在聲名發布前得知沒有強迫情況，相信拍攝過程也是依照分鏡進行。」雪莉的哥哥也希望能夠針對為何要將原導演李正燮更換為李沙朗？據雪莉哥哥了解當時電影已經完成了八成拍攝，都快完成了為何還要更換導演，不過若對方提出的原因合情合理，雪莉哥哥也願意成承認錯誤並接受指正。

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