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「金鐘戲王」帶天命拒絕濟公附體 清明掃墓祖先顯靈溝通家事

黃河在《星空下的黑潮島嶼》飾演政治犯醫生。（客家電視台提供）黃河在《星空下的黑潮島嶼》飾演政治犯醫生。（客家電視台提供）

〔記者李紹綾／台北報導「金鐘戲王」黃河主演客家電視台影集《星空下的黑潮島嶼》，近來忙為戲宣傳，擁有陰陽眼的他，透露曾拒絕當神明的乩身，未來的夢想是蓋一座廟。

黃河表示，自己擁有靈異體質，能感應到「另一個世界」的存在，甚至能與神明溝通，清明節掃墓時，祖先還會主動和他溝通家事，也會提醒一些「注意事項」，像是墓園漏水問題或是家人的健康狀況，有如「另類家庭會議」，他說：「目前有遇到2位祖先，也有見過離世的奶奶，但不是在墓園。」祖先是否會報明牌？他說：「這個祖先不會講啦！這可能要問神明比較準，但很難以這個東西做圖利目的。」

黃河擁有靈異體質。（翻攝自臉書）黃河擁有靈異體質。（翻攝自臉書）

身為靈異體質的擁有者，黃河在拍戲時也難免遇到「好兄弟」來打擾，他說有次在山上的舊廟拍戲，當時身體已感到不舒服，凌晨收工回家，師父還跟他說：「黃河，你等下要回去『處理』那個場景。」他便坐在床上以「意識回去」處理。被問是否會因靈異體質影響感情生活，他笑著表示：「女友都知道啦，我會用意念溝通，不會嚇到她。」但偶爾在試鏡或拍戲時，他還是會忍不住突然看向某個地方，讓工作人員一頭霧水，「我就只好解釋說，『不好意思，有點事要處理一下』。」

黃河在《星空下的黑潮島嶼》飾演政治犯醫生。（客家電視台提供）黃河在《星空下的黑潮島嶼》飾演政治犯醫生。（客家電視台提供）

黃河自小「帶天命」，常被問：「你怕不怕鬼？會不會覺得很可怕？」坦言小時候很害怕，「那時沒人保護，常常被嚇到，長的後開始拜拜、修行，也有老師教，就比較安全，不容易被欺負。」直到過世的朋友回來找他，那時他才開始不怕鬼神。他2、3年前洗澡時，被濟公詢問「是否願意成為乩身？」但他當場拒絕，理由是「我可以幫祢講話，但先不要上身啦！」此外，他曾親眼目睹白沙屯媽祖出巡的盛況，並形容祂就像「跑車」一樣快速，「白沙屯媽祖真的走超快，祂就是一個動作很快的人，講話也很快，停不下來。」自曝曾試著與媽祖溝通，並感受到祂的強烈能量。

黃河擁有靈異體質。（翻攝自臉書）黃河擁有靈異體質。（翻攝自臉書）

談及未來規劃，黃河吐露想蓋一座廟，「供俸媽祖、濟公、土地公、虎爺都可以。」強調開廟後由神明處理事情，他只是提供一個場所，「這樣就不會洩露天機啦！」不過，蓋廟並非易事，他認為成本高昂，「一根柱子可能就要幾十萬到上百萬。」但他也樂觀表示，可以透過善男信女的捐款來實現夢想，他打趣說：「現在大家都想開咖啡廳、手搖飲，我想開一間廟。」當得知演藝圈也有藝人開宮廟，像是賴銘偉、陳博正，黃河眼睛一亮說：「哇！那我也有機會了。」

至於廟名，黃河賣關子表示已經有想法，但先不公開，難道會取名「黃河殿」？他聽到笑喊：「絕對不會叫『黃河殿』啦，不然聽起來像牛肉湯店。跟我名字沒有關係，跟我別的名字有關。」未來是否會實現蓋廟夢？他說：「真的要開的話，祂會想辦法幫我找好地點。如果我蓋廟成功，就表示我賺大錢了！」

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