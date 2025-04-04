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娛樂 最新消息

羅志祥媽媽罹阿茲海默症！回應兒子親訴心聲 超催淚對話曝光

小豬與媽媽在鏡頭前開心對談。（翻攝臉書）小豬與媽媽在鏡頭前開心對談。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小豬」羅志祥上週公開了母親罹患阿茲海默症的消息，目前已經到了重症，只能治療延緩惡化的速度；昨天小豬在社群分享與羅媽媽到夏威夷旅遊的溫馨影片，希望媽媽能夠過得開心最重要。

小豬在夏威夷帶著媽媽一起游泳。（翻攝臉書）小豬在夏威夷帶著媽媽一起游泳。（翻攝臉書）

孝順的小豬分享與媽媽一起出國旅遊的片段，母子倆一起跳舞、牽手以及游泳，在鏡頭前有許多親密互動，羅媽媽不時露出燦笑，心情看來非常不錯。

在鏡頭前，小豬不忘問媽媽開心嗎？只見羅媽媽聽了立刻回應，小豬接著說：「每天開心最重要啦。」羅媽媽也表示：「對囉，所以你每天都要給我開心。」有兒子在旁陪伴看來非常幸福。

小豬跟媽媽一起跳舞。（翻攝臉書）小豬跟媽媽一起跳舞。（翻攝臉書）

孝順的小豬最後跟羅媽媽說：「什麼東西忘記沒關係，但每天過得開心才是最重要對不對！」只期盼媽媽能夠過得健康、快樂；小豬在社群分享與媽媽的出遊影片，許多粉絲看了都噴淚，紛紛回應「看完眼眶泛淚是正常的嗎」、「幸福的母子」，認為小豬真的很孝順。

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