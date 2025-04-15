張兆志直播爆內幕遭點名 陳沂無奈親回應

藝人張兆志（左）昨第二度開直播為前妻許允樂抱不平。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人張兆志昨（14）二度開直播談論前妻許允樂莫名遭黑粉攻擊、汙衊，其中有一名網友傳訊息給張兆志，表示自己曾經在黑粉群待過，並透露群組內有3～5人特別積極，還表示會將黑料提供給爆料公社、品牌公關、陳沂、鍾明軒。今（15）陳沂本人親自在社群平台發文回應，表示自己毫無印象有許允樂的黑粉提供什麼爆料給她。

陳沂發文表示自己對許允樂黑粉團爆料沒印象。（翻攝自臉書）

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陳沂無奈說，張兆志最近為了前妻許允樂，開戰黑粉群，裡頭還點名到她，讓她無端收穫一波新聞曝光。陳沂笑：「看來我跟鍾明軒真的是流量密碼，有我們的名字就有點閱率，才會被這樣惡意帶風向」，接著，陳沂坦承自己的確經常收到一些人希望透過她爆料，幫忙伸張正義，但陳沂認為自己不是媒體，怎麼會知道對方提供的消息是真是假？她通常不會認真看，都會直接請那些人直接找媒體或民代。

張兆志昨以「三大女高陰」為題再度揭開過去黑粉如何攻擊許允樂。（翻攝自臉書）

陳沂表示：「我是沒什麼印象許允樂黑粉團有來爆料啦！也可能那種字太多我覺得很煩就略過」最後忍不住嘆：關我什麼事？

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