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男神王鶴棣難忘田曦薇「煙火吻」 自曝：拍完鼻孔都黑

男神王鶴棣難忘田曦薇「煙火吻」 自曝：拍完鼻孔都黑王鶴棣在《大奉打更人》演活灑脫熱血男主角。（愛爾達電視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王鶴棣和田曦薇領銜主演《大奉打更人》，首度搭擋出演的兩人也展現絕佳CP感，「煙火吻」被劇迷們選為心動場景之一，王鶴棣回憶起拍攝過程笑說：「那場戲拍了兩遍，第一次導演覺得煙火不夠多，所以又準備了另一批過來，所以我們又拍了第二遍，現場氛圍其實很浪漫，肉眼的視覺衝擊也蠻大的。」田曦薇接著說：「那場戲拍完我們倆人的鼻孔都黑黑的了！」有趣的小插曲也讓不少劇迷直呼「小情侶談戀愛好難啊！」

而《大奉打更人》劇情元素除了探案外，還有另一個重點就是「穿越」，被問到如果變成許七安和臨安公主穿越到現代的話，王鶴棣和田曦薇會幫他們安排什麼情侶行程時，兩人再次異口同聲地說：「當然要去吃火鍋，一天三餐都吃火鍋。」言語間也流露兩人「吃貨」的本性。

《大奉打更人》是王鶴棣和田曦薇是首次合作，被問到對彼此的初印象時，兩人異口同聲說：「並沒有太大差距！」，田曦薇連用「誠實、真誠、勇敢」三個形容詞來形容對方在自己心中的形象，隨後又笑著補充說：「他真的沒有什麼壞心眼，別看他平常痞痞帥帥的樣子，但真的有點笨笨的！」

男神王鶴棣難忘田曦薇「煙火吻」 自曝：拍完鼻孔都黑田曦薇是大眼美女，古裝扮相吸粉。（愛爾達電視提供）

王鶴棣對田曦薇的第一印象則是「大眼睛、很有勁、食量驚人」，除此之外他還覺得田曦薇的共情能力非常強，他還加碼爆料：「記得有一次我們在同一個化妝間化妝，她在旁邊看劇本時邊看邊哭，我嚇到反問她怎麼了？只見她邊哭邊說『太燃了！我也想演許七安』。」

田曦薇聽聞也自曝預告片公開的時候自己也看哭了，還傳訊息給王鶴棣說「兄弟太燃了！」讓王鶴棣哭笑不得，但也大讚對方就是因為有這樣的共情能力，所以演技才會這麼出色、完美。《大奉打更人》4月4日起週一至週五晚間7點、愛爾達綜合台播出。

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