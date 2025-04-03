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ARKis超神奇 8位團員有6位家人是乩童

ARKis超神奇，8位團員中有6位家人都有乩身。（記者胡如虹攝）ARKis超神奇，8位團員中有6位家人都有乩身。（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕偶像男團ARKis超「神」氣！8位團員不但顏質、歌唱、舞藝出色，還有其他男團沒有的「神」助力，隊長Alex是濟公的乾兒子、鄭彫秦是閻羅四殿下的乾兒子、Vin是關公的義子、黃崇峻則是三王爺的乾孫子。

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鄭彫秦說他成為閻羅四殿下的乾兒子過程很難忘，因為爸爸是關公和濟公的乩童，有一次爸爸的朋友來家裡，他突然被爸爸爸叫出來見客，對方一見到他就叫他跪下，問他：「你要不要當我的乾兒子！」他一時之間也不知道該怎麼拒絕，就說：「好啊！」沒想到對方還追問他是不是真的願意嗎？他後來回答真的願意。答應之後才知道原來對方是閻羅四殿下的乩身，他就這麼變成了閻羅四殿下的乾兒子。

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ARKis除了有4位團員是神明的乾兒子、乾孫子，擁有國際舞蹈教學證照的舞蹈擔當黃崇峻家裡還開宮廟，阿公是五府千歲的乩童，表哥和親戚也都是不同神明的乩身；禾雁凱的奶奶是三太子的乩身，以前也開過三太子廟，後來因為奶奶過世，沒有乩童可以辦事，宮廟才沒有再對外開放，而李東翰的阿公則是玄天上帝的乩童。

日前ARKis上網路節目《如虹音樂會》談起家人的「神」奇背景，讓人不由得驚呼他們這一團有眾神庇佑，闖蕩歌壇應該無所不利。

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