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工地主任遭起底是「建築業小開」！ARKis的他認爬過鷹架、搬水泥

ARKis舉辦發片記者會，前輩黃偉晉現身站台。（踢帕娛樂提供）ARKis舉辦發片記者會，前輩黃偉晉現身站台。（踢帕娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕男團ARKis今天舉辦發片記者會，前輩黃偉晉力挺站台，成員看到家人拍攝的祝賀短片，全都淚線失守哭成一團；隊長Alex哭最慘，受訪笑說：「眼淚就像瀑布一直流，內心是非常感動的，出道這條路真的很不容易。」努力跟辛苦家人全都看在眼裡。

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ARKis在記者會哭成一團。（踢帕娛樂提供）ARKis在記者會哭成一團。（踢帕娛樂提供）

ARKis由隊長Alex領軍，成員還有東翰、伍承慶、Vin、彫秦、崇峻、李定與禾雁凱，團員多才多藝擁有多張證照，號稱是「最PRO男團。」

外型帥氣的Vin是建築公司小開，也是團內的肌肉擔當，他曾到工地實習當主任，有搬過水泥及爬鷹架，透露工人都叫他「歐巴」。

Alex是團內的隊長以及顏值擔當，更是ARKis的輔導老師，負責監督管理團員，被問到誰最不聽話？Alex默默看向了李定，李定也老實招認：「我進『輔導室』的次數比較多，偶爾會跟Alex訴苦。」還曾經在練舞時情緒過嗨，慘被Alex痛罵。

身為男團前輩的黃偉晉，今天特地現身記者會站台，東翰見到偶像前來興奮笑說：「我們都是看你的《終極一班》長大的。」氣氛嗨翻。

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