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（獨）花蓮強震滿週年！麥覺明挺災區「見一幕」驚呼：太魯閣下雪了

麥覺明花半年時間挺入太魯閣災區拍攝紀錄。（大麥影像工作室提供）麥覺明花半年時間挺入太魯閣災區拍攝紀錄。（大麥影像工作室提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕0403花蓮強震滿1週年，災後滿目瘡痍的地貌如今走在重建路上；以行腳節目《MIT台灣誌》獲獎無數的導演麥覺明攜手太魯閣管理處推出《走在回家的路上 太魯閣》，花半年時間走訪震災現場到峽谷深處，他驚呼地震後大理石岩層裸露，在陽光照射下，從遠處看起來像是山頭覆蓋了一層白雪，和過往覆滿苔蘚的模樣差很大，也沉痛地說：「重建這條路太長了，也不知道什麼時候能恢復。」

麥覺明表示太魯閣峽谷對比過往露出白頭。（大麥影像工作室提供）麥覺明表示太魯閣峽谷對比過往露出白頭。（大麥影像工作室提供）

麥覺明拍攝半年，只要天氣放晴，就會立刻進入現場，記錄清水斷崖、長春祠、砂卡噹溪、燕子口、白楊步道等地的崩塌與復原狀況。「尤其砂卡噹溪過去水色碧綠、魚蝦豐富，是許多人心中的秘境，但這次災情之重令人心痛。」他還拍下包括清水橋通車典禮、鐵路搶修現場，及怪手如何擊碎巨大落石，「工人說石頭大到像幾層樓高，一顆要敲很久，還會把鑽頭打壞……你就知道，他們是在用命守這條路。」

太魯閣山月村聯外道路重創，更有巨石砸落房屋慘況。（大麥影像工作室提供）太魯閣山月村聯外道路重創，更有巨石砸落房屋慘況。（大麥影像工作室提供）

而挺入災區不免途經蘇花公路及中橫，他坦言每回心情都很忐忑，因為落石如雨無處可避，每每經過只能在心裡默念「老天保佑」。問及拍攝難忘的片刻，麥覺明表示災後白楊步道木匾被大水沖走，原以為已沉入太平洋，後來卻在岸邊拾獲，他感嘆：「那塊匾也回家了，就像這部片名一樣，希望有一天能重新立在原地。」

麥覺明透露對太魯閣有特殊情懷，強震後動念挺入災區拍攝。（大麥影像工作室提供）麥覺明透露對太魯閣有特殊情懷，強震後動念挺入災區拍攝。（大麥影像工作室提供）

事實上，麥覺明對太魯閣的特殊情懷不言而喻，他高中時第一次參加救國團活動走入峽谷，當場被「世界級景觀」震撼，是他第一次被台灣山水感動；20多年前，他曾幫公視製作《台灣古道誌》，紀錄合歡越嶺古道，一路從太魯閣進到天祥、大禹嶺到合歡山，「那時我還趴在砂卡噹溪裡拍神壇的畫面，所以這次地震後，我覺得自己非回來不可。」

麥覺明也透露4月中將重回大禮大同部落，紀錄農產品採收狀況，他表示《走在回家的路上 太魯閣》拍攝仍未停歇，「未來我還會繼續記錄，包括搜救隊、工程人員、警察……因為這條『回家的路』還沒走完。」

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