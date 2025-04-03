最美調香師是她！同框男歌手全被拍 小玉兒急撇有關係

〔記者陽昕翰／台北報導〕創作歌手小玉兒從人氣直播主跨界進軍歌壇，今年春天更多了「最美調香師」身分，將推出香氛品牌。

小玉兒宣布成立香氛品牌。（桓然數位提供）

小玉兒這3年來積極創作，勇於挑戰各式曲風，2025年開春選擇回歸內心深處，推出新歌《一個人》，她直言：「這首歌記錄了一個人在深夜裡的獨白，思念與遺憾交錯，彷彿一場無聲的對話，錄音最大的挑戰是不能太用力，但又要有情緒，其實比大吼大叫更難！」

請繼續往下閱讀...

自認忍受孤獨指數高達90分的小玉兒，更笑說：「我適合被送去荒島求生，但前提要有 Wi-Fi，一個人去吃飯、旅行、逛超市都沒問題，甚至覺得比揪一群人還有效率。」但她笑說無法一個人去開刀，「我還是想有個人幫我拍術後的醜照」。

小玉兒與賴慈泓一起拍攝新歌MV。（桓然數位提供）

小玉兒邀來饒舌歌手賴慈泓攜手演出MV，笑說對戲時完全沒有粉紅泡泡，「現場其實蠻崩壞的，因為我們太熟了，很多時候都忍不住想笑，尤其是對戲常常拍到一半就 NG，就連激烈對罵的戲，結果他一點都不兇，超級溫柔像是在念詩一樣。」極撇有發展的可能。

小玉兒也宣布開創副業，香氛品牌主打「四季概念的擴香」，基底是台灣黃檜與紅檜，希望這些香氣能夠讓人感受到高級、乾淨又很有溫度的氛圍，她還開設專門聊香氛的Podcast，正好呼應新歌主軸：「無論是一個人或兩個人，生活都應該充滿屬於自己的味道。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法