越南富國島旅行竟被偷千萬元！八點檔男星霸氣喊：還負擔得起

潘胤傑（右起）、古程丰、唐綸、周鈺程同遊富國島。（小超人綜合體能俱樂部提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕古程丰曾演出八點檔《美麗人生》，也投資副業「小超人兒童體操館」，他日前和師弟兼員工的潘胤傑、唐綸等一行人來到富國島開心旅遊，沒想到卻碰上竊賊，返台前一天損失超過一千兩百萬越南盾，事後他大事化小，苦笑說：「還好區區千萬越南盾（一千萬越南盾約為12922台幣）小爺還負擔得起！」同行的友人也起哄道「古爺口袋夠深，就算被偷個數十億也不過小菜一碟，竊賊也算火眼金睛，別的人不偷一眼就相中有實力的苦主」，讓古程丰哭笑不得。

古程丰斜槓事業做得風生水起。（小超人綜合體能俱樂部提供）



他懷疑錢失蹤是包船出海浮潛被船主監守自盜偷，因為大家都很謹慎嚴守錢財不離身原則，只有在浮潛時才把包包暫時放在船上，他苦笑說：「回到villa才發現被偷，否則當下拆穿船長惡行，在茫茫大海中央，船長若是惡向膽中生後果將不堪設想。」他認為出門在外人身平安最重要，錢再賺就有了。

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此外，他也提到這趟富國島旅遊顛覆了他對越南的狹隘認知，他說：「人家施放的煙火，相較於我們101的跨年煙火絲毫不遜色，5D燈光的火焰水舞煙火秀、以及世界最長跨海纜車沿途風光堪比歐洲精美小鎮，真的玩不膩會讓人流連忘返，還想再舊地重遊。」

潘胤傑的腹肌超級吸睛。（小超人綜合體能俱樂部提供）



旅途中四個大帥哥不免俗地也經歷「豔遇」，其中也是藝人的潘胤傑八塊腹肌吸引不少女生主動攀附賞酒，古程丰亦則是被一位混血的新疆辣妹搭訕，還表示下個月要來台灣請他當地陪，妙的是四人都婉拒跟對方加LINNE、加WECHAT的邀約，理由是不想惹麻煩。

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