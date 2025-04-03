晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

快筆記！Energy不藏私公開最愛夜市美食名單 再創「333手勢舞」

Energy代言再創「333手勢舞」，希望能再次融入民眾生活中。（相信音樂提供）Energy代言再創「333手勢舞」，希望能再次融入民眾生活中。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy即將在4月5日前往馬來西亞吉隆坡舉辦「一觸即發」巡迴演唱會，之前的「16蹲」引起風潮，現在團員又創出「333手勢舞」，希望再次帶入民眾的生活中。

相關新聞：（影）Energy再站上大巨蛋 ！2400蹲超狂破紀錄

最近Energy為校園愛情電影《有病才會喜歡你》獻唱青春單曲《同病相戀》，登上KKBOX即時榜冠軍，看好他們的人氣，「全支付」也連續兩年邀請他們擔任年度代言人，拍廣告時團員也挑戰新的「333手勢舞」，將舞蹈結合夜市小吃、傳統市場、停車場、手搖飲等生活消費場景，讓大家能輕鬆感受支付的便利性。

Energy新歌登即時榜冠軍，也將前往馬來西亞開唱。（相信音樂提供）Energy新歌登即時榜冠軍，也將前往馬來西亞開唱。（相信音樂提供）

廣告拍攝現場聊到夜市，阿弟搶先推薦自己老家附近的三和夜市，像是鹹湯圓、麻油雞、肉羹飯等，雖然都是「熱量炸彈」，但阿弟說：「好吃最重要！」

牛奶、書偉則異口同聲推薦花蓮的東大門夜市，書偉甚至是從已經熄燈多年的自強夜市吃到東大門夜市，牛奶則推薦夜市裡的海鮮燒烤。而坤達、Toro從高中開始就是好朋友，一起推薦小時候常去的景美夜市，坤達透露：「生煎包旁邊那個烤肉，我同學開的。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中