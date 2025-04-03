快筆記！Energy不藏私公開最愛夜市美食名單 再創「333手勢舞」

Energy代言再創「333手勢舞」，希望能再次融入民眾生活中。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy即將在4月5日前往馬來西亞吉隆坡舉辦「一觸即發」巡迴演唱會，之前的「16蹲」引起風潮，現在團員又創出「333手勢舞」，希望再次帶入民眾的生活中。

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最近Energy為校園愛情電影《有病才會喜歡你》獻唱青春單曲《同病相戀》，登上KKBOX即時榜冠軍，看好他們的人氣，「全支付」也連續兩年邀請他們擔任年度代言人，拍廣告時團員也挑戰新的「333手勢舞」，將舞蹈結合夜市小吃、傳統市場、停車場、手搖飲等生活消費場景，讓大家能輕鬆感受支付的便利性。

Energy新歌登即時榜冠軍，也將前往馬來西亞開唱。（相信音樂提供）

廣告拍攝現場聊到夜市，阿弟搶先推薦自己老家附近的三和夜市，像是鹹湯圓、麻油雞、肉羹飯等，雖然都是「熱量炸彈」，但阿弟說：「好吃最重要！」

牛奶、書偉則異口同聲推薦花蓮的東大門夜市，書偉甚至是從已經熄燈多年的自強夜市吃到東大門夜市，牛奶則推薦夜市裡的海鮮燒烤。而坤達、Toro從高中開始就是好朋友，一起推薦小時候常去的景美夜市，坤達透露：「生煎包旁邊那個烤肉，我同學開的。」

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