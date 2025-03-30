Energy再站上大巨蛋 ！2400蹲超狂破紀錄

Energy二度登上大巨蛋。（相信提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Energy繼2024年為中信兄弟開幕戰首度登上大巨蛋獻唱後，今年再次為職棒應援，替中信兄弟2025年《進化 Evolution!》開幕系列戰帶來震撼開場，此次開幕戰以「進化」為主題，Energy卯足全力，展現最高規格的大秀，也與大家相互勉勵：「繼續進化，繼續站上最高峰」！

Energy再度為中信兄弟應援。（相信提供）

Energy開場與百位舞者帶來氣勢破表的〈二次西遊〉，嗨爆現場氣氛，Energy說：「只要兄弟齊心，沒有什麼不可能的事！」接著帶來經典情歌〈某年某月某一天〉，演出結合燈光、雷射與視覺特效，讓大巨蛋天空灑滿星光，加上百人舞者手持著巨大球體共同打造地面星河，以及觀眾開啟手機燈環繞球場的閃耀星點，讓整座大巨蛋變成一整片的漫天星海。

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Energy讓大巨蛋成星海。（相信提供）

這次演出Energy也首度在大巨蛋帶來〈星期五晚上〉嗨翻全場，並邀請中信兄弟啦啦隊Passion Sisters、吉祥物「小翔」以及超過百位舞者一起熱血16蹲，破紀錄帶來近150人的「2400蹲」，帶來最狂熱的開幕秀。

Energy帶來帥氣開幕大秀。（相信提供）

Energy也將持續團結與進化，2025年首發新單曲〈同病相戀〉將於3月31日數位發行。《一觸即發》巡迴演唱會馬來西亞站也將於4月5日在吉隆坡Axiata Arena Bukit Jalil開唱，演唱會票券已在 my.bookmyshow.com正式發售。

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