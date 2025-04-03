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娛樂 最新消息

謝哲青跟著《花甲男孩》作者回台南 攜手4作家談書寫時光

青春愛讀書全新企劃邀請楊富閔、平路、蔣亞妮、盧建彰一同出遊從地景聊文學。（大愛提供）青春愛讀書全新企劃邀請楊富閔、平路、蔣亞妮、盧建彰一同出遊從地景聊文學。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛電視節目「青春愛讀書」榮獲第51屆金鐘獎教育文化節目獎，去年主持人謝哲青也拿下了第59屆金鐘獎生活風格節目主持人獎，節目 2025年推出全新企劃，以「我的書寫時光」為主題，謝哲青將與楊富閔、蔣亞妮、平路及盧建彰四位作家，分別到高雄、臺南、臺中等三個景點，跟學生一起開箱作家們書寫時光中的地景故事。

「我的書寫時光」把四位作家切割為「成長四部曲」，來剖析作家們追尋城鄉記憶與文學養分的交會處。首部曲是楊富閔談「童年」，第二部曲由蔣亞妮來談「青春期」，平路回到高雄聊第三部曲「踏入社會」，最終曲請來曾任奧美創意總監的盧建彰帶大家思考「你想成為什麼樣的人？」。

楊富閔帶謝哲青到臺南總爺糖廠欣賞裝置藝術「竹編鹿」。（大愛提供）楊富閔帶謝哲青到臺南總爺糖廠欣賞裝置藝術「竹編鹿」。（大愛提供）

首先以童年為創造寶庫的楊富閔，著名的創作之一《花甲男孩》，回到他的出生地臺南，把文字魅力化作語言，聽楊富閔娓娓道來，大內出生的他為什麼會帶大家到麻豆總爺糖廠，究竟臺南是如何滋養出他的童年時光，看謝哲青欣賞裝置藝術「竹編鹿」，還能細說臺南歷史銳變的深度意涵。

在楊富閔的作品中，經常出現搭車，也是他觀察這個世界的媒介。楊富閔在作品《休書》中描寫到「最初關於興南客運的記憶是小學一年級」，跳脫閱讀文字的想像，楊富閔帶著謝哲青一起搭興南客運，觀看節目的同時如同虛擬實境的頭戴裝置，帶著觀眾也一起進入沉浸式的遊戲體驗，回到楊富閔的童年時光，窺探他成長的記憶，還挖出了謝哲青跟林志穎PK的小故事。

楊富閔的臺南少不了酪梨，而他的味覺地景是在「三合院」。（大愛提供）楊富閔的臺南少不了酪梨，而他的味覺地景是在「三合院」。（大愛提供）

飲食是解構文化核心最快速的方法，楊富閔的臺南少不了酪梨，而他的味覺地景是在「三合院」，他在《賀新郎》一書中寫到「正廳是本壘，貝公家是一壘，正廳對面是二壘，八叔公家就是三壘了」。書中文字與作者在觀眾眼前活靈活現，謝哲青帶著兩位同學一起動手做酪梨沙拉，不僅舌頭記憶搭乘時光機，楊富閔還開箱他的一盒「童年物件」。

《青春愛讀書》把楊富閔作品中的文字化做影像，全新節目型態與內容「讀萬卷書」也「行萬里路」。四月四日起，每週五晚間9點，青春愛讀書YouTube頻道首播，大愛頻道於每周日晚上6點首播。

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