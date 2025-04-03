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張鈞甯工寮「母嬰生死關頭」接生！吐露心酸過程

張鈞甯工寮「母嬰生死關頭」接生！吐露心酸過程張鈞甯（左）和連炳發在《化外之醫》工寮緊急為產婦接生的戲份，拍攝過程非常艱辛。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張鈞甯和連炳發在公視影集《化外之醫》最新一集劇中走進一間位於偏遠山上工寮，面臨戲中最艱困的醫術和環境挑戰，同時間兩人的感情也在患難中更進一步，張鈞甯和「發哥」連炳發在高壓下完成了傷患治療和分娩接生，兩人深夜在山中獨處、星空下相訴心事，氛圍逐漸曖昧，讓觀眾好奇「飯碗（范琬）CP」後續發展，但張鈞甯談及這場戲時忍不住叫苦連天：「最大挑戰是艱困的拍攝環境，尤其是那裡沒有廁所，大家都得憋尿，這讓拍攝變得非常辛苦。」

張鈞甯工寮「母嬰生死關頭」接生！吐露心酸過程張鈞甯（右）和連炳發在《化外之醫》在星夜下分享心事。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

劇中，張鈞甯和連炳發為救助一名因搬運木頭導致肩膀骨折受傷的移工，進入偏遠山中工寮，又同時遇到懷孕的移工突然破水，張鈞甯只好警急當「產婆」幫接生，卻發現嬰兒出生後未哭啼，母嬰皆在生死關頭間徘徊，讓張鈞甯心急如焚。

張鈞甯透露該場救援戲需要注意很多小細節，劇組和演員都需要極大的耐心：「手術通常都需要用特殊道具，但因為是在工寮緊急處置，我們只能用工具箱裡的工具來替代真正的醫療器械，這也讓過程變得更加有挑戰。」

其實不只戲裡緊張刺激，戲外也相當不容易，張鈞甯表示，這場戲並非棚內拍攝，而是劇組大批人馬真實前往山上的鐵皮屋取景，「拍攝團隊不僅需要將醫療器材和工具搬上山，這讓拍攝過程變得非常艱難。」

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