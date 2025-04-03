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錦雯悲曝19歲寶貝睡夢中辭世！哀痛喊話：心裡素質強大的PUA

錦雯常帶愛犬外出旅行。（翻攝自臉書）錦雯常帶愛犬外出旅行。（翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕52歲的錦雯忙拍民視八點檔《好運來》，哭戲多、壓力大，下戲後又面臨養19年的狗狗「皮皮」生病，需要人照顧，面對角色跟生活的壓力，讓她忍不住數度淚崩，今她透露19歲的愛犬在睡夢中辭世，讓她忍不住對愛犬喊話：「謝謝你來到我身邊、謝謝你的陪伴！誠願再來！」

錦雯常帶愛犬外出旅行。（翻攝自臉書）錦雯常帶愛犬外出旅行。（翻攝自臉書）

錦雯照顧生病愛犬心力交瘁，但甘之如飴，她說自己的皮皮在睡眠中辭世，「應該是一種福報吧！」並指出狗狗已經19歲，相當於人類的109歲，「謝謝你陪伴了我19年、拍戲可以帶著你、你說最喜歡跟我一起工作、因為可以看山看海！在大家拍戲、晚上睡覺的宿舍特別冷、我就把你丟在棉被裡當暖爐。記得有一次我在拍奔跑跌倒的哭戲、你從很遠的地方衝過來救我、害我NG重摔！」

錦雯透露19歲的愛犬在睡夢中辭世。（翻攝自臉書）錦雯透露19歲的愛犬在睡夢中辭世。（翻攝自臉書）

錦雯之前照顧生病愛犬心力交瘁，但甘之如飴。（翻攝自臉書）錦雯之前照顧生病愛犬心力交瘁，但甘之如飴。（翻攝自臉書）

為了照顧愛犬，錦雯這些日子把許多戲劇跟節目邀約都推掉，只要到外地工作的她都不去，因為她心裡明白陪伴彼此的日子不多，但她認為愛犬很貼心，怕她一邊照顧狗，一邊拍戲會表現不好，所以選擇她即將要去客串演出的時候離開，讓她可以安心拍戲。「你總是很貼心又超級黏、我如果去外地拍戲好幾天、回來你會亂大小便抗議！這個應該就是心裡素質很強大的PUA！我拿你沒辦法、但你是我的寶貝、我願意。」

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