邰智源節目突爆學霸兒黑料 搶幫兒子報名徵友：有夠可憐

〔記者林欣穎／台北報導〕邰智源、邵大倫主持的公視台語台《來去恁兜洗魂舒》，本週即將走訪嘉義布袋，造訪一對用心培養五位子女學音樂的菜脯工廠夫妻，沒想到節目尾聲，媽媽竟在鏡頭前公開為女兒徵友：「你們都有年紀了，希望你們去交男朋友！」讓邵大倫驚呼：「這麼優秀的五姊弟都還單身嗎？」邰智源也笑著爆料：「我兒子可以報名嗎？他從出生到現在都沒交過女朋友，有夠可憐的啦！」

邵大倫（右）與邰智源（中）在布袋菜頭工廠學習做菜脯。（公視台語台提供）

嘉義布袋是台灣八成菜脯的產地，這次節目拜訪的「元泉益食品工廠」，由第四代老闆邱博恆與太太黃美菊共同經營。從種植、醃漬到日曬一手包辦，夫妻倆堅持傳統，也勇於創新，而最讓人敬佩的，是他們同時用心栽培五位子女學音樂。黃美菊分享育兒哲學：「讓孩子學專業、有一技之長，生活就能獨立。」即便傳統觀念總會質疑音樂難以維生，邱老闆仍堅持砸錢栽培子女，霸氣一句：「錢再賺就有了。」支持太太的教養方式，也讓黃美菊曾感動落淚。

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邰智源感性表示：「他們對孩子的教養方式和我很像，不阻礙孩子的發展，台灣有很多父母會用罵或否定的方式教育下一代，但他們夫妻很會稱讚孩子，懂得肯定與支持。」看著五姊弟的感情互動，他坦言深受感動，「有幾個家庭能這樣？這樣的情感真的很珍貴。」

邵大倫（右後）與邰智源採收菜頭、體驗開山貓。（公視台語台提供）

邵大倫也感受到這對夫妻「同心同行」的力量，「可以感受到一位父親持家的威力，讓人很欽佩，一肩撐起一家五代，一定是經歷很多挑戰，他們的團結真的讓人佩服。」在這家人身上，兩位主持人不只看見傳承，更看見了家的力量。

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