整形皇后顧婕罹直腸癌4期 指數又升高

顧婕知道自己平時喜歡吃垃圾食物和宵夜，但沒想過這種生活方式會導致如此嚴重後果。（翻攝自顧婕臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「整形皇后」顧婕去年4月確診直腸癌4期，隔月癌細胞擴散至肝臟，後續接受電燒治療，切除肝臟約8、9顆水泡，目前病情獲控制，顧婕也樂觀看待往後人生，但日前曬近照分享近況，透露上個月因生氣指數又升高一些。

去年被醫生告知罹大腸直腸癌4期時，顧婕還以為愚人節玩笑，她知道自己平時喜歡吃垃圾食物和宵夜，但沒想過這種生活方式會導致如此嚴重後果。現在的她，一度考慮申請金氏世界紀錄，因連續13年進行大腸水療，每天至少2次保持體內淨化。

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然而，即使這樣努力保持清潔，顧婕仍無法避免罹癌命運，她自嘲「國寶級動物」，並表示受已故前第一夫人蔣宋美齡長壽啟發，「她天天做大腸水療和按摩活到106歲，我以為這或許是長壽方法。」

顧婕說：「當然我，沒有隨扈，不可能天天按摩啦！成本太高了，可是我在健身房運動，超過30年耶！哪欸安捏？」並表示雖罹大腸直腸癌，但仍覺得幸運，同時也樂觀表示：「存活率很高。」

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