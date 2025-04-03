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娛樂 最新消息

林映唯當媽抱小孩5分鐘手痠爆！張孝全傳授祕訣不愧「最強老爸」

〔記者許世穎／台北報導〕張孝全在台片《器子》化身「最強老爸」，為了復仇展開的一連串驚悚虐待刑求，以及多場凶狠激烈的打鬥動作，片中他決心復仇，原因之一也來自他失去了由林映唯飾演的心愛妻子。

張孝全（左）和林映唯在《器子》中育有一女，他還傳授她抱小孩姿勢的祕訣。（華映提供）張孝全（左）和林映唯在《器子》中育有一女，他還傳授她抱小孩姿勢的祕訣。（華映提供）

而「最強老爸」除了打鬥超強，原來還有一個強項就是「教別人抱小孩」，林映唯透露，開拍前為了拍攝道具所需要的照片，要跟戲裡的小寶寶互動，「由於本身沒有當過母親的經驗，抱小孩對我來說是有難度的，才抱5分鐘手就痠到爆，肩頸更是僵硬到不行，老張（張孝全）在現場有傳授一些抱小孩姿勢的祕訣。」

林映唯（左）在《器子》飾演張孝全的妻子。（華映提供）林映唯（左）在《器子》飾演張孝全的妻子。（華映提供）

至於首度和張孝全扮夫妻，林映唯表示，認識張孝全之前，一直覺得他難以靠近、有距離感，感覺是句點王，「但認識之後，可以看到他在現場的專業，以及他很不吝嗇地會分享一些事情的看法和觀點，是一個很誠懇、不矯作的人。合作前跟老張已算私下有些交情，所以這次演夫妻並不會覺得尷尬或彆扭。」

張孝全（右）在《器子》與林映唯經歷生死離別。（華映提供）張孝全（右）在《器子》與林映唯經歷生死離別。（華映提供）

《器子》將於4月11在台上映，9日西門町封街首映會已於博客來開放售票，售票以及各場見面會訊息皆可於《器子》官方FB查詢。

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