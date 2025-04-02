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反共轉親共？作家丘美珍忍淚喊「時代變了，國民黨也變了」

「Taiwan Action公民罷免影片計畫」，第四部作品《他們愛的不是你》紀錄短片昨日上線，由計劃發起人導演楊力州（左）親自執導。（Taiwan Action提供）「Taiwan Action公民罷免影片計畫」，第四部作品《他們愛的不是你》紀錄短片昨日上線，由計劃發起人導演楊力州（左）親自執導。（Taiwan Action提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕由百位影視工作者共同參與的「Taiwan Action公民罷免影片計畫」，第四部作品《他們愛的不是你》紀錄短片今日上線，由計劃發起人導演楊力州親自執導，並取材自作家丘美珍的同名詩作，丘美珍也親自獻聲，道出她身為藍營後代，發現國民黨從反共轉為親共的心路歷程。

日前丘美珍在社群媒體發布《他們愛的不是你》這首詩後，獲得大量迴響，讓導演楊力州讀了非常感動，近日為了Taiwan Action影片計畫向丘美珍表達希望拍攝這首詩作時，她立刻爽朗答應。

丘美珍在短片中強忍激動，以平靜語調道出：「昨天是我爸爸的忌日，終其一生，他都是國民黨員。但是，終其一生，他都反共。他前半生飽經戰亂，家破人亡，都是因為共產黨。我想著爸爸離開家鄉的動盪歲月，寫了這首詩，用來獻給父親。」

提及自己的家庭背景，丘美珍說自有記憶以來一直都是反共的藍營支持者，但她表示：「身為藍營後代，直到2012年，我在總統大選投的還是馬英九。但是，2014年的服貿協定讓我發現，國民黨開始親共了。時代變了，國民黨也變了。」

詩中從離鄉背井跨海來台的少年、戰役中保家衛國死裡逃生的軍人、為了家庭節衣縮食養育子女的少婦、荷槍實彈保衛人民的警員，一直到一波波社運中走上街頭爭取權利的年輕人，丘美珍細數數十年歲月中為台灣奮鬥的每一個小人物。

而這些小人物愛的是沒有共產黨的世界，是他們的國家和家人，是民主自由，不是傅崑萁、李彥秀、王鴻薇、葉元之、廖偉翔這些親共立委。她以沉痛心情道出許多以台灣為家的藍營支持者的心聲：「不久之後，立法院的大門在你身後轟然關閉，將你隔離，你終於發現，你的同志愛的只是權力，不是人民。」

導演楊力州親自執導《他們愛的不是你》紀錄短片，希望以本片獻給每一個以台灣為家的人。（Taiwan Action提供）導演楊力州親自執導《他們愛的不是你》紀錄短片，希望以本片獻給每一個以台灣為家的人。（Taiwan Action提供）

導演楊力州透露，他拍攝這部紀錄短片，正是希望藉此跨越同溫層，而丘美珍分別來自外省、本省的「芋頭番薯」家庭背景，是許多台灣家庭的縮影。她雖受原生家庭深刻影響，但仍慢慢地自主醒覺的過程，更有機會與許多游離的中間選民產生共鳴。

楊力州也表示：「其實1949來到台灣的這一批老人家多已凋零，事實上最具有社會影響力的反而是中間這一代的『芋頭番薯』，我覺得他們在這次大罷免中一定會焦慮，因為他們知道真理和公義是什麼，可是來自於身體有一半血緣的那個掙扎，讓他們跨不出那一步走出來連署，儘管他們知道連署才是公義的行動表現。」

最後楊力州強調，想要以這部影片讓這群人知道，其實我們都是同一個國家的，「我們彼此之間沒有敵意，我們其實是非常溫柔地在看待每一個人不同的成長背景，所以才會做這部影片。」丘美珍以這首詩獻給終其一生反共的父親，導演楊力州也希望以本片獻給每一個以台灣為家的人。

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