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何妤玟原生家庭火災賠百萬！爆精神耗弱喘不過氣

何妤玟捲原生家庭火災案，為此賠償百萬。（翻攝自IG）何妤玟捲原生家庭火災案，為此賠償百萬。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕何妤玟去年爆出她和媽媽位於天母的住處，8月底發生火災事件，出動8輛消防車，消防局初步研判是菸蒂釀成火災，鄰居受到波及後要求她出面負責。後來她發出3點聲明說明，並持續與屋主溝通善後，她近日透露為此付出高額賠償，連帶身體亮紅燈。

相關新聞：何妤玟被俄羅斯男問「可不可以睡妳房間」 衝動追愛卻慘遭打擊

何妤玟在社群透露去年原生家庭發生了一場意外，帶出自身從小難以啟齒的悲痛，「因為家人無力承擔、無法面對，我幫他們支付了七位數的賠償，金錢跟精神都被耗弱，生了好幾場重病。」

何妤玟透露健康亮紅燈，出現心包膜積水症狀。（翻攝自IG）何妤玟透露健康亮紅燈，出現心包膜積水症狀。（翻攝自IG）

何妤玟一直不解自己有運動習慣又過得健康，卻經常有喘不過氣的問題，後來才檢查出心包膜積水症狀，其症狀包括運動性氣喘、胸痛、胸悶、吞嚥困難及聲音沙啞等，何妤玟表示，「生病的是器官，受傷的是情感，但無論如何都會積極面對，持續追蹤檢查，也請記得把我當朋友就不要影響我的疾病，惹我生氣哈哈哈哈，我現在是『西施捧心』

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