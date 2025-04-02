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娛樂 音樂

告五人雲安和曹佑寧「共享血包」竟說好香 《影后》史艾瑪改談人鬼戀

〔記者陳慧玲／台北報導〕告五人唱過不少影視作品歌曲，最近為電影《有病才會喜歡你》量身打造主題曲《我天生》，還特別推出《我天生－有病版》以及《我天生－有夢版》兩種版本，其中有夢版MV邀請到曹佑寧，以及在《影后》中飾演「史艾瑪」一角受到矚目的林廷憶助陣演出吸血鬼與人類之戀。

告五人雲安（左起）、哲謙、犬青聯手林廷憶、曹佑寧一起演出新歌MV。（相信音樂提供）告五人雲安（左起）、哲謙、犬青聯手林廷憶、曹佑寧一起演出新歌MV。（相信音樂提供）

即將在4月12日登上高雄世運主場館開唱的告五人，除了準備「磊山保經xAccusefive告五人MY MAGIC宇宙超有趣新世界巡迴演唱會」，團員也親自投入《我天生－有病版》MV演出。

雲安在MV中化身錄影帶店的神祕吸血鬼老闆，與曹佑寧在店內有一場「共享血包」的情節，還有一幕雲安從背後靠近曹佑寧，低聲在他耳邊說話，雲安笑說：「搭著他的肩時覺得好香！」

告五人雲安（左）扮演吸血鬼老闆，很謝謝曹佑寧帶他入戲。（相信音樂提供）告五人雲安（左）扮演吸血鬼老闆，很謝謝曹佑寧帶他入戲。（相信音樂提供）

曹佑寧大方稱讚雲安的演技：「我覺得雲安很棒！而且拍攝時我只能用餘光看他，尤其吸血包的時候，他感覺很享受。」雲安開心說：「這次演戲都是小曹帶我入戲的，有他的認可，我覺得我下次好像可以主演一部自己的MV！」

告五人犬青（中）在MV中的演出表現被誇讚。（相信音樂提供）告五人犬青（中）在MV中的演出表現被誇讚。（相信音樂提供）

犬青扮演餐廳服務生店員，和曹佑寧也有精彩對手戲，為了讓吸血鬼造型更逼真，曹佑寧特地去製作了尖牙齒模，談到拍攝時要張大嘴露出獠牙有點害羞，犬青好奇發問：「嘴巴張那麼大，口水不會一直流下來嗎？」曹佑寧笑回：「其實最怕的是脫臼！」他透露曾在寒冷的冬天打哈欠時，下巴竟然脫臼，因此這次拍攝前都需要一直暖身。

告五人哲謙（右）幫林廷憶解說錄影帶頭頭是道。（相信音樂提供）告五人哲謙（右）幫林廷憶解說錄影帶頭頭是道。（相信音樂提供）

哲謙在MV中飾演一位暖男客人，有一幕他主動幫助林廷憶拿取高處的錄影帶，林廷憶誇讚：「我覺得他很厲害，架上隨便一部錄影帶他都可以講得頭頭是道。」

之前告五人門票開賣快速完售，今（2日）晚6點將釋出最後一批零星票券，沒買到票的歌迷可把握最後機會，購票可洽拓元售票系統。

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