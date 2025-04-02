台饒歌手直接地圖砲開轟 寫歌嗆： 我們還在！

〔記者張釔泠／台北報導〕《大嘻哈時代》前八強的台語饒舌歌手Gambler攜手風格鮮明的禁藥王推出最新單曲《過氣》，對於音樂圈新人輩出，Gambler 直言：「我們還在，還沒輸，也還沒準備退場！」 兩人以霸氣宣告：「酸民的一句『過氣』，不會把我們寫進歷史，大好的未來才正要展開。」

Gambler寫歌風格獨特。（混血兒提供）

《過氣》的MV以經典歌曲 《浪子回頭》作為開場，強烈的對比衝突令人耳目一新，Gambler 說：「MV中有一個場景，是我唱了整首歌給路邊的警察聽，感謝他很捧場的聽完整首。很多人問這首歌是不是影射誰？其實沒有特指，就是一種地圖砲式的抒發，音樂對我來說是一種出口。」

請繼續往下閱讀...

Gambler寫歌風格獨特。（混血兒提供）

他從高中時期便深受玖壹壹影響，「他們的歌描寫市井小民的生活觀，讓人感同身受，這首歌創作風格也是以平凡人視角，加上一些8+9的放蕩不羈。」

《大嘻哈時代》前八強的台語饒舌歌手Gambler攜手禁藥王推出最新單曲。（混血兒提供）

他不避諱談到社會現象：「我覺得『浪子回頭』不應該是結局，而是一個念頭。有了這個念頭，就該開始行動，把你想要的和失去的親手討回來。8+9 的世界，在歌曲中呈現就好。當我們認真的過每一天，把日子過好了，才是比較務實的做法。」

回應在網路時代，酸民言論無孔不入，許多音樂人都曾因此受挫，但 Gambler 的態度相當灑脫：「我也不在意，因為不重要。」這不只是對酸言酸語的無視，更是對自己的堅定信念。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法