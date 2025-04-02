晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

台饒歌手直接地圖砲開轟 寫歌嗆： 我們還在！

〔記者張釔泠／台北報導〕《大嘻哈時代》前八強的台語饒舌歌手Gambler攜手風格鮮明的禁藥王推出最新單曲《過氣》，對於音樂圈新人輩出，Gambler 直言：「我們還在，還沒輸，也還沒準備退場！」 兩人以霸氣宣告：「酸民的一句『過氣』，不會把我們寫進歷史，大好的未來才正要展開。」

Gambler寫歌風格獨特。（混血兒提供）Gambler寫歌風格獨特。（混血兒提供）

《過氣》的MV以經典歌曲 《浪子回頭》作為開場，強烈的對比衝突令人耳目一新，Gambler 說：「MV中有一個場景，是我唱了整首歌給路邊的警察聽，感謝他很捧場的聽完整首。很多人問這首歌是不是影射誰？其實沒有特指，就是一種地圖砲式的抒發，音樂對我來說是一種出口。」

Gambler寫歌風格獨特。（混血兒提供）Gambler寫歌風格獨特。（混血兒提供）

他從高中時期便深受玖壹壹影響，「他們的歌描寫市井小民的生活觀，讓人感同身受，這首歌創作風格也是以平凡人視角，加上一些8+9的放蕩不羈。」

《大嘻哈時代》前八強的台語饒舌歌手Gambler攜手禁藥王推出最新單曲。（混血兒提供）《大嘻哈時代》前八強的台語饒舌歌手Gambler攜手禁藥王推出最新單曲。（混血兒提供）

他不避諱談到社會現象：「我覺得『浪子回頭』不應該是結局，而是一個念頭。有了這個念頭，就該開始行動，把你想要的和失去的親手討回來。8+9 的世界，在歌曲中呈現就好。當我們認真的過每一天，把日子過好了，才是比較務實的做法。」

回應在網路時代，酸民言論無孔不入，許多音樂人都曾因此受挫，但 Gambler 的態度相當灑脫：「我也不在意，因為不重要。」這不只是對酸言酸語的無視，更是對自己的堅定信念。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中