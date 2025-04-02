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娛樂 電視

白冰冰登喜馬拉雅山「喘不過氣」險掉深溝 舊疾曝光：看醫生沒用

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰經營Youtube節目《誠懇逗陣》最新一集分享尼泊爾之旅最終站來到喜馬拉雅山，她搭直升機俯瞰世界最高的喜馬拉雅山脈，並踏上4130公尺高的安納普爾納峰的過程，雖然高山上空氣稀薄令人有點喘不過氣，眼前的壯闊美景讓她感動到想要掉眼淚，忍不住大喊：「喜馬拉雅山，我來了！」

白冰冰在安納普爾納峰的休息站拍照留念。（長興影視提供）白冰冰在安納普爾納峰的休息站拍照留念。（長興影視提供）

白冰冰對於要搭直升機前往喜馬拉雅山的安全有疑慮，最後她決定不要留下遺憾、挑戰自我，選擇突破自己的白冰冰上直升機前心情還是很忐忑，但她也說：「我們是幸運的，起飛前3天才確定直升機能飛，前幾天都因為天候不佳取消，很多人都是帶著遺憾離開。本來我是不想參加的，但又怕掃興，影響室友也不參加，最後就硬著頭皮上。」她慶幸自己做了這個決定，「此生何其有幸，來到喜馬拉雅山。」

白冰冰搭乘的直升機降落在安納普爾納峰的休息站，雖然下機行程只有短短的20多分鐘，但4130米公尺高的山上空氣稀薄，讓她邊走邊喘，但她也自豪地說：「我的狀況還不錯，很多人要吃高山症的藥，但我不用，只是不能太興奮，會容易喘。」白冰冰踏上喜馬拉雅山時走路非常小心，幸好有當地嚮導幫忙攙扶，才不至於陷到雪裡，「這有很多隱形的陷阱，很多深溝是被雪覆蓋住的，一不小心就會掉下去。」

白冰冰除了喜馬拉雅山外，也去過南極、北極等寒冷的地方，她笑說：「這是拍戲訓練出來的，拍戲要面對各種挑戰，夏天穿厚重古裝，一直狂冒汗；冬天穿吊嘎，還被導演要求不能起雞皮疙瘩。」

白冰冰準備搭直升機上喜馬拉雅山。（長興影視提供）白冰冰準備搭直升機上喜馬拉雅山。（長興影視提供）

白冰冰此行還體驗了頌缽音療，在體驗過程她感覺「內臟在振動」，並透露越舒服的地方，就是曾經有症狀的地方。她更進一步地解釋：「像我的尾椎就很舒服，但其實之前曾因為姿勢不正確痛好久，看了好幾次醫生都沒用，後來是有人介紹可以調整坐姿的椅墊才改善。」

白冰冰工作忙碌，但身體狀態保持的不錯，令人好奇她平時如何保養？她笑說：「就是睡眠不足，三餐不正常，工作壓力大，面對各種挑戰。」原以為她是開玩笑，沒想到她很認真地說：「我沒有特別的保養秘方，高壓的工作讓我隨時隨地用最好的狀態去迎接，我這輩子會一直工作下去。」樂在工作的她甚至不避諱地說：「如果我的人生的最後一刻是在我最愛的舞台上，會是件很浪漫的事。」

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