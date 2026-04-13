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娛樂 最新消息

《康熙》停播十年...林志玲現身擁抱小S 淚灑攝影棚

〔記者傅茗渝／台北報導〕睽違十年，粉絲心目中的綜藝神級組合終於回歸！東森綜合《小姐不熙娣》近期祭出超強震撼彈，繼日前成功促成「康熙」合體引爆話題後，這次更邀請到小S演藝生涯中的「最強宿敵」林志玲首度作客。這場「康、熙、玲」三人的世紀同台，不僅讓錄影現場火花四射，氣氛更是瞬間重回《康熙來了》的黃金巔峰。

「康、熙、玲」合體！林志玲與蔡康永現身《不熙娣》。（東森綜合台提供）「康、熙、玲」合體！林志玲與蔡康永現身《不熙娣》。（東森綜合台提供）

首度踏入《小姐不熙娣》攝影棚，林志玲感性表示此行完全是為了「想見妳（小S）」，話才說出口便難掩激動、仙女落淚。林志玲哽咽地為正值復出之路的小S打氣：「我覺得走到這步很不容易，這感覺是可能一輩子都會帶著的傷痛，但妳還是走到我們面前了。想哭想笑，我們都在。」一番真摯告白讓全場動容。

然而，感性氣氛並未維持太久，小S隨即發揮嗆辣本色反擊：「妳為何不在化妝間哭，要在觀眾面前為我而哭？如果我等等問很過分的問題，大家會覺得我狠心！」試圖用幽默化解催淚攻勢。林志玲則笑著接招，直言非常懷念被小S調侃的時光，甚至打趣告白：「妳罵我吧！我就是想被妳罵！」

有一種友情叫「康熙玲」，林志玲《不熙娣》仙女落淚。（東森綜合台提供）有一種友情叫「康熙玲」，林志玲《不熙娣》仙女落淚。（東森綜合台提供）

這對演藝圈傳聞中的「宿敵」睽違多年再度交鋒，互動中滿是深厚情誼，備受矚目的回歸特輯預計於4月播出。

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