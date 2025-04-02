炎黃子孫什麼鬼？ 苦苓5重點一次看懂

國民黨副主席夏立言上個月31日在中國河南參加中共主辦的「黃帝拜祖大典」，他受訪表示，「大家都是炎黃子孫，繼續交流，當然對兩岸有很大的好處」。（翻攝自抖音）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕國民黨主席朱立倫上個月29日在桃園市宣講「真正反共是國民黨」後，副主席夏立言隔2天31日卻在中國河南參加中共主辦「黃帝拜祖大典」時表示，「大家都是炎黃子孫，繼續交流，當然對兩岸有很大的好處」；官員痛批國民黨參加這種活動，就是在配合中共對台統戰。

作家苦苓昨（1）日在臉書以「炎黃子孫是什麼鬼？」發文表示，國民黨副主席又去中國「上班」了，去參加祭祀黃帝，配合中國「兩岸都是炎黃子孫」的統戰，但炎黃是什麼東東？苦苓特別點出以下5點：

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1.黃是黃帝，當時有大電光繞著北斗七星，把野外都照亮了，她媽媽受到感應就懷了他，而且一懷孕就懷了二十四月才生下他。

2.黃帝活了一百多歲，修煉到可以和神明交流。他死前忙著鑄鼎，鼎鑄成了就有飛龍乘著彩雲而來，然後黃帝就駕龍歸天去了。

3.黃帝的玄孫顓頊生下鯀，鲧出生的様子是一匹白馬，天帝派火神祝融殺死鯀後，剖開鯀的腹部，生出一條黃龍，就是大禹，對，治水那一位。

4.炎帝更扯！他的後代有祝融、共工和后土。祝融和共工打架，共工把做為天柱的不周山撞歪了，女媧只好去補天。后土又生下夸父，就是追太陽追到死那一位。炎帝的小女兒在海邊戲水意外淹死，變身成鳥禽精衛，就是永遠在撿樹枝填海的那一位。

5.至於和黃帝打仗的蚩尤，他是銅頭鐵額、人身牛蹄，四個眼睛六隻手，主要的食物是砂石⋯⋯完全就是個怪物。

透過發文，苦苓給了結論：「很顯然，不管炎帝黃帝都不是人，只是從古代流傳下來的神怪，根本不可能真的存在，我們為什麼要用這樣的虛假神怪作祖先呢？根本有病。」

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