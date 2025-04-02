新生代女星猛奪金馬影后！《看我今天怎麼說》台灣上映日曝光

〔記者許世穎／綜合報導〕由香港知名導演黃修平執導電影《看我今天怎麼說》集合新生代演員鍾雪瑩及游學修和聾人演員吳祉昊共同演出，三人表現出色，鍾雪瑩更是以生動又自然的演技詮飾聽障人士，獲得去年金馬影后，電影日前靠著好口碑，在香港開出亮眼成績，台灣也確定於本月底上映。

導演黃修平曾以作品《狂舞派》獲得香港金像獎最佳新導演的肯定，作品充滿人文及獨特情感，是香港新生代導演的代表人物之一。最新作品《看我今天怎麼說》改編自他五年前的短片劇本。

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鍾雪瑩在《看我今天怎麼說》以生動又自然的演技詮飾聽障人士，勇奪去年金馬影后。（華映提供）

提到聽障人士在潛水期間可以用手語自在的溝通，讓黃修平覺得很浪漫，興起改編成長片的念頭，在了解聾人世界的過程中，他發現有部份聽障朋友並不想以現代科技讓自己可以聽見聲音，「所以我覺得《看我今天怎麼說》是個聾人身份及自我認同的故事，要融入世界還是保持真我，是否存在著衝突呢？究竟要做什麼選擇呢？」

電影有著獨特對聾人及聽人世界的觀察視角，成為去年金馬獎提名的黑馬作品，不但獲得主演游學修和鍾雪瑩分別獲得最佳男女主角提名，鍾雪瑩更擊敗強勁對手，以極度自然的演技在金馬封后，在金馬影展放映時也獲得好口碑。

游學修為了詮釋《看我今天怎麼說》中不用人工耳蝸的聾人，在開拍前兩年開始勤練手語。（華映提供）

游學修為了詮飾不用人工耳蝸的聾人，手語必需打得非常流暢，他早在開拍前兩年開始勤練手語，「我在疫情期間，展開手語的地獄式練習，要把手語練到像說母語的一般，手語老師們的要求都超高。」

而鍾雪瑩則是扮演從小使用人工耳蝸，可以不用手語溝通的精算師，而她在學生時代就曾參加過手語社，有一點基礎，但要模仿聽障人士的口語聲音和說話的口型，也同樣花了不少心力。《看我今天怎麼說》將於4月30日在台上映。

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