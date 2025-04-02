不只白雪公主！《叛逃公主》反轉童話「都是騙人的」

〔記者許世穎／綜合報導〕顛覆童話故事的作品堪稱近年趨勢，近期才剛有真人版《白雪公主》改寫童話劇情，今天上映的動畫《叛逃公主歷險記》也透過現代視角重新詮釋經典元素，宛如質疑「童話裡都是騙人的？」當傳統童話裡的公主不再等待王子的救贖，而是勇敢地掌控自己的命運，將呈現一場關於勇氣與自我探索的精彩冒險。

《叛逃公主歷險記》以現代視角重新詮釋經典元素，打破傳統公主童話。（原創娛樂提供）

電影描繪了公主米娜的勇敢旅程，更充滿令人捧腹的幽默場景與奇幻奇遇，從有趣的王子與追求者們，到神秘的魔法師凱札博與變身成惡龍的巫師，一幕幕妙趣橫生的片段讓觀眾會心一笑，片中不僅讓熱愛公主的女孩見證米娜如何勇敢改寫童話，創造屬於自己的幸福，男孩也從電影中打敗惡龍獲得趣味，堪稱春假不容錯過的親子動畫片。

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《叛逃公主歷險記》打破傳統，片中公主憑藉著過人的機智，展開一場逃亡之旅。（原創娛樂提供）

《叛逃公主歷險記》描述任性的公主米娜被邪惡巫師綁架，國王宣布，凡成功救援公主的勇敢男子，將可迎娶她為妻。為了得到公主與獲得權力，各地公爵與王子們紛紛啟程拯救米娜。然而，米娜早已心有所屬，從小與她一起長大的青梅竹馬羅南，決心用智慧擊敗巫師，救回心愛的米娜。在魔法城堡中，米娜憑藉機智逐步揭開巫師的秘密，展開了一場驚險的冒險逃亡之旅。電影今天（2日）在台上映。

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