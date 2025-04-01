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《119緊急呼叫》熱血完結！清野菜名：每天都期待拍戲

清野菜名主演日劇《119緊急呼叫》。（friDay影音提供）清野菜名主演日劇《119緊急呼叫》。（friDay影音提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日劇《119緊急呼叫》昨播完結篇，感人與熱血交織的劇情，引來觀眾期盼能有續作！清野菜名透露，有次拍攝途中剛好遇到救護車經過，駕駛的消防人員還特地向他們敬禮，讓她覺得全心投入拍攝是件非常值得的事。

相關新聞：日劇《119緊急呼叫》首播竟遇強震！電視台緊急中斷節目

清野菜名表示，雖然拍攝歷時4個月，卻是轉瞬即逝，「因為每天都太開心了，每天都期待去現場拍戲。」直言能夠讓人如此投入、感到幸福的拍攝現場並不多見，「再次感受到這是一個多麼棒的團隊。」

清野菜名主演日劇《119緊急呼叫》。（friDay影音提供）清野菜名主演日劇《119緊急呼叫》。（friDay影音提供）

清野菜名藉由作品傳達對指令管制員的敬意，「當我們過著平凡日常的同時，仍有許多指令管制員持續在第一線守護生命」；網友熱烈回應表示，「完結篇太棒了」、「每一集都讓人感動，真的辛苦了」、「這部戲太精彩了，辛苦啦」。

《119緊急呼叫》全劇共11集，已於friDay影音上架。

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