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娛樂 日韓

日劇《119緊急呼叫》首播竟遇強震！電視台緊急中斷節目

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由日本女星清野菜名主演的冬季檔日劇《119緊急呼叫》，在日本播出第一集的當下 （1月13日晚間9點19分） ，竟遇到宮崎縣發生最大震度5弱的地震，突如其來的緊急地震速報，導致電視台緊急中斷節目，讓本劇的緊張感意外與現實結合。

日劇《119緊急呼叫》由清野菜名主演。（friDay影音提供）日劇《119緊急呼叫》由清野菜名主演。（friDay影音提供）

《119緊急呼叫》以消防局的通信指令中心為舞台，透過指令管制員的視角，描寫緊急救援的最前線。該劇播出後備受矚目，日本民放官方電視串流服務「TVer」上線首集即突破300萬次播放，為求真實呈現指令管制員的工作，清野菜名特地前往橫濱消防局見習。

她分享：「拍攝前我對這個職業了解不多，但透過實際參訪橫濱消防局，發現指令管制員24小時與生死搏鬥，僅憑聲音拯救生命，真的非常偉大。」她更希望透過本劇，讓觀眾對「指令管制員」這一職業有更深入的了解。

清野菜名（左）、瀬戸康史演出的《119緊急呼叫》，以消防局的通信指令中心為背景。（friDay影音提供）清野菜名（左）、瀬戸康史演出的《119緊急呼叫》，以消防局的通信指令中心為背景。（friDay影音提供）

巧的是，第一集播出時，九州地區發生最大震度5弱的地震，除了宮崎縣受到強烈搖晃，日本氣象廳甚至還開始是否與「南海海槽巨大地震」有關的緊急調查。突如其來的地震，讓《119緊急呼叫》播出約1小時後一度因緊急速報而中斷，直至22時16分才恢復播放。《119緊急呼叫》每週二於friDay影音同期跟播。

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