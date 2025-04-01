L.A.Boyz完全體 三成員NBA湖人主場集合

「L.A.Boyz」洛城三兄弟是台灣90年代第一個紅起來的嘻哈團體。（本報資料照）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「L.A.Boyz」洛城三兄弟是台灣90年代第一個紅起來的嘻哈團體，黃立成、黃立行、林智文三人當年參加台視綜藝節目《五燈獎》的流行熱舞比賽，也成功把美國嘻哈舞蹈帶進台灣。1997年L.A. Boyz解散，三位成員便各自發展，尤其是黃立行幾乎消失在螢光幕8年，如今看到三人再聚首，更令粉絲激動。

L.A. Boyz成員籃球場合體（左起）林智文、黃立成、黃立行。（翻攝自IG）

林智文今（1）日在社群平台上發布一系列合體照，黃立成、黃立行、林智文坐在NBA洛杉磯湖人隊主場的第一排觀戰，瞬時掀起回憶殺。球星LeBron James率領湖人隊在主場以104比98擊敗休士頓火箭隊，奪下勝利，林智文、黃立行、黃立成雖然已不再是當年的春風少年郎，但是看球賽滿足的表情仍然展現在臉上。

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當年風靡全台的L.A. Boyz如今各自發展，（左起）

黃立成看到LeBron James在自己面前與裁判爭執，還忍不住拍了張照片，看起來非常俏皮。

黃立行字2017年演出女友徐靜蕾執導的《綁架者》後，就消失在螢光幕前、黃立成2020年全身心專注於電影、音樂、虛擬貨幣，林智文則成為專業骨科醫師。

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