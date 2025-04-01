《創造營》俄羅斯帥哥利路修 今日終於「正式下班」

來自俄羅斯的利路修2021年因參加中國男團選秀節目《創造營2021》爆紅。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕來自俄羅斯的利路修2021年因參加中國男團選秀節目《創造營2021》爆紅，他獨特的厭世態度加上超帥臉蛋，還時不時央求大家不要投票給他，反而成為他的特點。一心想回家的利路修早在去年12月20日就公布自己將在2025年4月1日退出演藝圈，如今日子到了，利路修最後一次接受訪問，並轉發相關內容宣布：「謝謝大家的支持我終於徹底從娛樂圈下班了。」

利路修自帶一種獨特的厭世感。（翻攝自IG）

利路修從來不掩飾自己想退圈的念頭，他清楚明白的坦承自己從來就沒有想要把「藝人」當成長期職業，甚至透露過去參加演藝活動經常會有疏離感。利路修說在他內心，自己根本就不屬於娛樂圈，不過還是繼續參加活動。有時候人在機場，看到熱情粉絲接機，他還會覺得：「為什麼還來找我？」

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利路修踏入演藝圈全是一場意外，從小就沒想過奪取眾人關注的他，當初報名《創造營》只是想換個生活方式並嘗試不同的生活，走過4年，現在的他可以適應鏡頭拍攝，卻也更堅定自己並不想成為藝人。

利路修從今天開始脫離演藝圈，正式下班。（翻攝自微博）

未來利路修打算過著普通人的生活，最好不必特意打扮、賴在家裡一整個月、不必顧慮形象也不用接觸網路，安安靜靜地待在家裡。對於粉絲或許無法接受，利路修能理解這樣的心情，「相當於我看我喜歡的動漫，我希望它一直會更新，但所有的動漫都有結局。」

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