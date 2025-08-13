486先生身世起底！童年打工還債拚出十億王國

486先生曾任震旦集團最年輕主管，之後轉戰攝影與電商領域。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕以直言針砭時事聞名的網路名人、486團購創辦人陳延昶（486先生），經常透過社群評論政治與社會議題，也不時分享自身經歷。他今（13）回顧一路走來的奮鬥歷程，透露自己在寄養家庭成長，為減輕父親債務從小就一路打工。

486先生出生於單親家庭，幼時曾在寄養環境中成長。為了減輕父親債務，他自學生時期便開始打工，從路邊攤叫賣、餐廳服務生、飯店學徒，到油漆工、送報生、送羊奶，樣樣都做過。他形容，那段日子幾乎沒有童年可言，「比較像被時間推著走，忙著成熟、忙著分擔」。

退伍後，486先生進入震旦集團擔任業務，為鍛鍊陌生拜訪能力，堅持每天發完50張名片才休息，即使遭遇顧客羞辱或在大雨中奔波，也咬牙撐過，最終打破業績紀錄，成為當時全公司最年輕主管。2003年離職後，他因興趣創立攝影教學網站，成為當時鐘點費最高的商業攝影師，部落格瀏覽數累積超過2.5億次。

486先生以犀利針砭時事聞名，是團購界代表人物。（翻攝自臉書）

轉捩點出現在他為解決家中過敏問題，開始研究掃地機器人與空氣清淨機，並將心得分享在網路上，意外帶動團購熱潮，促成「486團購」成立。如今公司年營收達十數億元，成為中小企業成功典範。回首這段歷程，486先生坦言，「窮人家的小孩，靠自己的努力翻身」，並強調即使規模已不小，他仍戰戰兢兢經營。他也預告，將透過短影片持續分享創業心得與人生觀。

