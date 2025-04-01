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娛樂 電視

潘若迪撞臉百萬YouTuber 「超神還原」笑歪網友：最讚愚人節企劃

〔記者林欣穎／台北報導〕百萬YouTuber嘟嘟人由前美國蘋果工程師Ian和美國精算師Eric兩人共同創立，頻道「The DoDo Men－嘟嘟人」常到各國旅遊、分享美食景點，已擁有近136萬訂閱，去年兩人曾宣布要以「單飛不解散」方式拍片，今（1）日上架新影片突表示要宣布重大消息提到「找到了Ian的哥哥」，原來對方竟是潘若迪，笑歪大票網友。

Ian（左）和Eric兩人共同創立頻道「The DoDo Men－嘟嘟人」。（翻攝自YT）Ian（左）和Eric兩人共同創立頻道「The DoDo Men－嘟嘟人」。（翻攝自YT）

Ian與潘若迪五官長相神似，嘟嘟人也在頻道中提到：「沒錯，這集有個重要消息宣布：就是我們終於找到了Ian的哥哥潘老師了！」影片中潘若迪自稱Ian與本尊輪流登場介紹美食餐廳，潘若迪不只在節目上狂講冷笑話還提了當年「老保母泡湯」、「咖哩便當」等笑梗逗得Eric笑不停。

潘若迪（左）自稱Ian與本尊輪流登場介紹美食餐廳。（翻攝自YT）潘若迪（左）自稱Ian與本尊輪流登場介紹美食餐廳。（翻攝自YT）

百萬YTR「The DoDo Men－嘟嘟人」突上片提到有重大宣布。（翻攝自YT）百萬YTR「The DoDo Men－嘟嘟人」突上片提到有重大宣布。（翻攝自YT）

網友們看到後紛紛直呼笑到噴飯，｢老藝人的綜藝梗搭進新媒體裡的組合讓我第一次看影片笑到肚子痛」、「超像的啦 ，潘老師怎麼每個人都像」、「Ian真的很像潘若迪老師哈哈哈哈哈」，還有許多網友敲碗希望能找潘若迪好友沈玉琳一起上節目，影片才上架不到幾小時就已突破10萬觀看。

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