愚人節沒騙！亞洲天團來了 S2O Taiwan重現泰國360度噴水

S2O Taiwan七月登場。（S2O Taiwan提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「S2O Taiwan潑水音樂節」今年將於7月12日、13日於台北市大佳河濱公園盛大登場。由泰國引進招牌360度噴水系統，原汁原味重現泰國曼谷「霸王級潑水」盛況。主辦單位今（1日）宣布首波卡司陣容，「亞洲天王」5566確認參戰，帶來一段電音版本的驚喜演出，網友已在敲碗《我難過》、《風雲變色》等經典金曲在現場大合唱。

繼去年邀請到金曲歌王翁立友開唱《我問天》造成轟動之後，S2O Taiwan今年邀請到5566獻上電音版本的特別演出。由於今天是4月1日愚人節，許多粉絲看見訊息仍不敢置信，興奮大喊：「我童年的偶像」、「不敢相信」、「56不能亡」，再度創下一陣話題風潮。

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亞洲天團5566確認參戰S2O Taiwan。（S2O Taiwan提供）

5566開心表示：「這是56第一次參與S2O的演出，也知道這是每年夏天最盛大的盛事，我們感到非常的興奮，同時也準備很多很經典、很好聽的歌曲會在當天演唱，也希望現場所有朋友會聽得開心，期待跟大家見面，希望那天所有的朋友都能夠來現場跟我們一起度過美好的夜晚。」許孟哲特別說：「夏天就是要玩水，邊玩水邊聽音樂才叫Party，這麼High的活動我們也不想只有表演，準備好水槍要跟大家玩了，很期待可以跟大家一起在大佳河濱公園Party！」

S2O Taiwan七月登場。（S2O Taiwan提供）

除了5566，S2O Taiwan今天也公布國際級DJ即將來台：以熱門單曲《Piece Of Your Heart》紅遍全球的義大利人氣天團MEDUZA（梅杜莎）將在S2O主舞台演出。S2O Taiwan票券在遠大售票系統Ticket Plus熱賣中，如須購買VVIP包廂可加入Line官方帳號「@s2otaiwanvvip」，活動詳情請洽Facebook粉絲團https://www.facebook.com/S2OTaiwan/

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