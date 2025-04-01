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娛樂 電視

遭控離婚無效、欠債千萬！Melody「官司出爐」親曝心聲：冷暖自知

〔記者林欣穎／台北報導〕Melody前年和吳育奇結束17年婚姻，雙方離婚後還遭前夫告上法院提離婚無效、指控她奪上億房產等，而今Melody在社群上分享心聲，提到一切總算過去。

Melody官司落幕。（翻攝自IG）Melody官司落幕。（翻攝自IG）

Melody過去與前夫仍有官司，隨後又爆出她透過前夫向友人借2千萬購買美國加州房產不還，遭金主提告，而Melody之前出面都低調表示，一切就交由律師處理，而今她在IG限動上發出擁抱照片，並在照片上寫下：「近兩年的訴訟過程，今天一切都總算過去了，冷暖自知，好好過日子最重要，期許從今天開始我和孩子可以回到最平靜的生活。」而經紀人也回應表示兩個官司都已落幕，由Melody勝訴。

Melody發限時動態分享心聲。（翻攝自IG）Melody發限時動態分享心聲。（翻攝自IG）

Melody發限時動態分享心聲。（翻攝自IG）Melody發限時動態分享心聲。（翻攝自IG）

她也有感而發表示，當在最低潮的時候會留在身邊的人不多，可能還會聽見各種聲音，「有些是當你面，有些是躲在背後說⋯無論如何都會讓你痛。所以一定要好好珍惜有情有義的人們給你力量和支持。最終還是要靠自己鼓起勇氣面對，處理和放下⋯我們只能控制自己面對各種難題時的反應和作為。所有走過的路都是成長和學習，希望雨過天晴的我們，還是會選擇用善良和愛面對人生。」

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