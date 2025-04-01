前韓團NCT團員桃色風波沉潛3年 宣布「來台拍戲」近況曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕IG粉絲破千萬的香港泰國混血男星黃旭熙（LUCAS）是韓團NCT的前成員，2018年於韓國出道，除了是SM娛樂首位簽約香港藝人，也成為Super Junior、少女時代、SHINee、EXO、等大熱韓團的師弟，因桃色糾紛沉潛了三年，去年透過紀錄片再次向粉絲和大眾表達深刻反省和誠心道歉，並強調自己對於演藝事業的決心後，正式於2024年4月以個人單曲《Renegade》Solo出道。

黃旭熙精通中文、粵語、英語、韓語等多國語言。（SM ENTERTAINMENT提供）

他將正式投入台灣戲劇的拍攝，目前正在籌備期，為了帶給大家最好的狀態，除了表演課、舞蹈課、肢體課、拳擊訓練都是必備的行程，他也透露：「台灣的朋友們都非常溫柔，總是把不好意思和謝謝掛在嘴上，非常有禮貌又親切。台灣的食物也非常好吃，我最喜歡吃滷肉飯還有台式火鍋！真的很愛很愛台灣！」

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黃旭熙宣布將正式投入台灣戲劇的拍攝，目前正在籌備期。（SM ENTERTAINMENT提供）

近日黃旭熙都上課進修，尤其是一直都很想學的吉他。除了原本的音樂事業之外，精通中文、粵語、英語、韓語等多國語言的他，將在台灣獻出他的戲劇作品處女作。得知將開啟演員身份，而且是在台灣拍攝，他興奮的說到：「我真的超級開心也很感謝導演和劇組能給我機會，這次是我第一次演戲，真的很緊張！」

黃旭熙將在台灣獻出他的戲劇作品處女作。（SM ENTERTAINMENT提供）

即將投入台灣劇組工作的他，也分享自己對台灣影視的欣賞：「我最近做功課的時候看了電影《周處除三害》，我覺得劇情真的很刺激，動作戲也很帥，是一部讓我印象非常深刻的台灣犯罪電影。被問到有沒有想合作的台灣演員：「像我這樣的戲劇新人，每個前輩都會是我想合作和學習的對象，如果真的選出一位的話，我想應該是許光漢前輩，因為我身邊好多人都很喜歡許光漢前輩的戲，尤其我看了他在韓國拍的影集，真的超級帥，希望未來有機會能和他一起合作。」

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