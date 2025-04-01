晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

終於再次定檔！動畫神作三部曲《蜘蛛人：超越新宇宙》2027暑假登場

〔記者許世穎／綜合報導〕曾獲奧斯卡最佳動畫肯定的《蜘蛛人：新宇宙》2023年推出續集《蜘蛛人：超越新宇宙》再度獲得絕佳好評，不過第三部《蜘蛛人：超越新宇宙》原定去年上映，受到罷工及各種因素影響暫無檔期，外媒今天正式曝光重新定檔日期，將於2027年6月4日在北美上映。

《蜘蛛人：超越新宇宙》終於再度定檔2027年上映。（資料照，索尼影業提供）《蜘蛛人：超越新宇宙》終於再度定檔2027年上映。（資料照，索尼影業提供）

電影將由鮑勃佩爾西凱蒂和賈斯汀K湯普森執導，從該系列開端便是核心創意團隊的重要成員，包含分別擔任兩集的聯合導演、以及擔任執行製片和場景設計師，兩人也透露為第三部打造了一個非常滿意的結局。

製作團隊也在 CinemaCon（目前正在拉斯維加斯舉行）表示「我們知道這個系列對我們周圍的許多人來說有多重要。我們無法只是簡單地重來一遍，因此，我們決定需要花時間來確保我們把它做到完美。」為片中邁爾斯父親獻聲的布萊恩泰瑞亨利先前也表示，《蜘蛛人：超越新宇宙》將「非常催淚」，直說結局不會走溫馨美好路線。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中