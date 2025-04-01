終於再次定檔！動畫神作三部曲《蜘蛛人：超越新宇宙》2027暑假登場

〔記者許世穎／綜合報導〕曾獲奧斯卡最佳動畫肯定的《蜘蛛人：新宇宙》2023年推出續集《蜘蛛人：超越新宇宙》再度獲得絕佳好評，不過第三部《蜘蛛人：超越新宇宙》原定去年上映，受到罷工及各種因素影響暫無檔期，外媒今天正式曝光重新定檔日期，將於2027年6月4日在北美上映。

《蜘蛛人：超越新宇宙》終於再度定檔2027年上映。（資料照，索尼影業提供）

電影將由鮑勃佩爾西凱蒂和賈斯汀K湯普森執導，從該系列開端便是核心創意團隊的重要成員，包含分別擔任兩集的聯合導演、以及擔任執行製片和場景設計師，兩人也透露為第三部打造了一個非常滿意的結局。

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製作團隊也在 CinemaCon（目前正在拉斯維加斯舉行）表示「我們知道這個系列對我們周圍的許多人來說有多重要。我們無法只是簡單地重來一遍，因此，我們決定需要花時間來確保我們把它做到完美。」為片中邁爾斯父親獻聲的布萊恩泰瑞亨利先前也表示，《蜘蛛人：超越新宇宙》將「非常催淚」，直說結局不會走溫馨美好路線。

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