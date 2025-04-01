張晚意不再「愛妹」激吻「天選古裝女神」：可以愛姐姐了

張晚意在《似錦》一人分飾「余七」和「郁錦」兩角。（愛爾達電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕張晚意、景甜攜手主演古劇《似錦》，因劇情節奏緊湊，再加上結合重生、復仇、探案等多元素題材，開播至今話題不斷，戲劇相關討論量狂破1.2億次，更在泰國、越南等國掀起追劇熱潮。

張晚意（左）在《似錦》首搭景甜（右），笑說不再「愛妹」成功抱得女人歸。（愛爾達電視提供）

《似錦》劇情講述東平伯府四小姐「姜似（景甜 飾）」意外“死於”愛人「余七（張晚意 飾）」之手後，因緣際會重啓人生、掌握自己命運的故事。這一次，姜似勇敢拒絕了不遂心的婚事，與少年將軍「余七/郁錦（張晚意 飾）」再次相遇，二人攜手共歷艱難險阻，改變自己、家人的命運，也在這個過程中逐漸看清彼此的真心，相知相守一生的故事。

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張晚意在《似錦》古裝扮相帥氣。（愛爾達電視提供）

《似錦》是張晚意和景甜首次搭擋演出，不論是外型還是演技都相當般配，不少劇迷也敲碗希望兩人能有望二搭演出，被問到最想要挑戰什麼題材時，張晚意說：「如果有機會的話想演現代劇，就是那種能喝喝咖啡，談個甜甜愛情的戲。」兩人也從戲裡甜到戲外，在一場採訪中，有個環節是張晚意要盲猜景甜手中花束的香味和品種，只見他認真聞香後，嘴甜的說：「這是我甜姐姐的（景甜）的味道嗎？」讓訪問現場尖叫聲不斷，也不少網友開玩笑的留言說：「他這次終於不『愛』妹，可以愛姐姐了！」。

景甜在《似錦》重生復仇改命成功。 （愛爾達電視提供）

景甜在劇中飾演重生的「姜似」，被問到這個角色最大的吸引力時，她說：「那種人明知道自己的命運發展，卻還有機會能去改變的這一點，演起來真的很爽快，雖然姜似在改變命運的路途中還是會遇到很多困難、阻礙，但我覺得她也在這條路上證明自己，在這一世也有能力能去保護自己愛的人。」不少網友認為《似錦》中的「姜似」幫《大唐榮耀》的「沈珍珠」一圓「與心愛之人攜手到老」的夢，對此景甜也同意這個說法，「大唐榮耀確實有些遺憾、太傷感了，這次姜似能陪著自己愛的人相知相守一直走到最後，我覺得真的很溫暖」。如果有機會能跟「姜似」一樣重生到某個世界的話，她開玩笑說：「我最想去電影《動物方程式》的世界，因為感覺很熱鬧！」。

景甜在《似錦》飾演東平伯府四小姐「姜似」。（愛爾達電視提供）

景甜除了演技備受肯定外，與古裝劇匹配度超高的亮麗外表，也讓她擁有稱號，對此她謙虛說：「其實只要一換上古裝的衣服和配飾，包含像之前在《司藤》裡穿旗袍，那些行為舉止自然而然就會流露出來，也可能是因為我有舞蹈底子，那些身韻、手勢也都能融入在表演中，然後我們的拍攝現場都會有禮儀老師，所以每一個跪姿、坐姿都是非常講究細節的。」 《似錦》4/1（二）起MOD影劇館+、Hami Video和ELTA.TV全劇上架。

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