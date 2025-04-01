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中居正廣總統套房開趴！富士電視台朝貢女主播、100萬日圓全買單

中居正廣曾在總統套房開趴，費用還是富士電視台買單。（法新社）中居正廣曾在總統套房開趴，費用還是富士電視台買單。（法新社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕中居正廣昨天（3月31日）被認證性侵富士電視台女主播，第三方調查委員會委員長竹內朗，認為富士電視台後續處理不當，不但沒有採取適當措施，還繼續安排中居正廣的節目，完全不符合企業經營倫理。

富士電視台。（達志影像）富士電視台。（達志影像）

該場記者會開放記者提問，有媒體詢問，中居正廣、B某及多名女主播在2021年12月出席六本木某間高級飯店舉行的派對，地點是一晚約40萬日圓的總統套房，加上酒水的費用，花費超過100萬日圓（約台幣22萬元），費用是誰出？竹內朗表示全由富士電視台買單，還是以公費名義核銷。

在中居正廣性侵女主播（2023年6月2日）之前，中居正廣與富士電視台的B某以及兩位男藝人本來要去打高爾夫，後來因為天氣狀況不佳，所以決定改辦BBQ派對。中居正廣說：「只有男的很無聊，有女的可以來嗎，不知道有哪位富士電視台的主播能來呢？」B某回應：「主播的部分我來協調看看，你什麼時候要辦？兩三個就可以了吧？」

中居正廣表示時間在下午，「認識的主播沒有很多，認識的比較好，可以基本上都不認識。我認識的主播有誰呢？」B某指出X女（之後的性侵受害者），中居正廣表示認識X女，「只有一個人的話有點不好意思，成員方面還是慎重一點。」B某稱禮拜三白天能夠來的人有限，主持晨間節目的可能比較有機會。

B某還說：「關於找人的事情，就交給我吧」，中居正廣還回應：「好，就拜託你了。」最後找了兩位女主播、女性員工等人參加BBQ派對，時間為5月31日，地點在中居正廣東京的住處，而這間公寓是為了招待客人所用。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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