驚蟄到，百蟲醒！ 2026火馬年12生肖「小人出沒熱區」大公開

命理專家認為，小人的出現，與流年運勢有關，絕非偶然，而是像磁鐵一樣，專挑我們命格氣場中最細微的裂縫靠近，了解自己所屬生肖的「小人出沒熱區」很重要！ （中央社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕明（3/5）將迎來24節氣中的「驚蟄」，命理專家示警，「驚蟄，喚醒的不只是蟲，還有蠢動的人心！」台灣民俗信仰中，雖不時興「打小人」的習俗，但小人的出現，確實與流年運勢有關，絕非偶然，而是像磁鐵一樣，專挑我們命格氣場中最細微的裂縫靠近，菲菲老師建議，「與其打小人，不如懂得如何遠小人、防小人！」

畢竟小人並非總是面目可憎、一臉壞相，更多時候，他們可能是：

→辦公室裡總是讚美你、轉身卻說你壞話的同事。

→口口聲聲「我是為你好」卻暗中扯你後腿的「朋友」。

→客戶端那個表面客氣、驗收時卻百般刁難的窗口。

→合作夥伴那邊滿口答應、事後卻裝傻不認帳的「失憶」小人。

→團隊裡那個愛搶功勞、把你的成果說成自己功績的同事。

→動不動就到主管面前打小報告、把你無心之言放大解讀的「傳聲筒」。

→以及那些見風轉舵、誰得勢就倒向誰的牆頭草小人。

2026丙午火年，火氣旺盛，人心容易浮躁、嫉妒心強、競爭意識高漲。在這樣的流年氣場下，小人的「現形熱區」往往與每個生肖的氣場弱點有關。以下將為12生肖點出「小人最易現形的領域」，教你如何防小人。

➤鼠│社交圈、朋友聚會

· 年度氣場核心：享受生活、樂於分享，但也容易因言談隨興而被人抓住話柄。

· 小人出沒熱區：社交圈、朋友聚會。容易在放鬆聊天的場合說錯話，被人加油添醋傳出去。

· 防小人心法：今年在社交場合，把「話多」變成「聽多」。別人問你私事，用「還好啦」「差不多」帶過。你的隨興是真誠，但在別人眼裡可能是把柄。

· 驚蟄小秘法：驚蟄當天，洗臉時用冷水輕拍臉頰，默念「話出口前先過水，流言蜚語不沾身」。

➤牛│職場、團隊協作

· 年度氣場核心：穩重負責，但容易因堅持原則而被有心人解讀為固執、難配合。

· 小人出沒熱區：職場、團隊協作。容易在堅持流程或標準時，被人暗中說「很難搞」「不會變通」。

· 防小人心法：今年在表達堅持時，多說「因為…所以…」，把原因說清楚，避免被貼標籤。你的原則是專業，但在別人眼裡可能是阻礙。

· 驚蟄小秘法：驚蟄當天，準備一杯溫水，將一片綠色的葉子（如茶葉、香菜葉）放入水中，看著葉子在水中旋轉舒展，心中默念「剛柔並濟，內方外圓」，隨後將水喝下，象徵將柔軟的智慧內化於心。

➤虎│職場升遷、業績競爭

· 年度氣場核心：自信果敢，但容易因鋒芒太露而引人嫉妒，被人暗中較勁。

·小人出沒熱區：職場升遷、業績競爭。容易因為表現太好，被同事或同業暗中扯後腿。

· 防小人心法：今年在獲得成績時，多歸功於團隊、多感謝他人。你的光芒是真實的，但別人的眼睛可能受不了。適當收一點，反而走更遠。

· 驚蟄小秘法：驚蟄當天，用紅色筆在名片或工作證背後寫一個「群」字，提醒自己「獨亮招妒，眾亮成勢」。

➤兔│感情關係、朋友圈

· 年度氣場核心：人際敏感，但容易因過度在意他人看法而被人利用這份「在意」。

·小人出沒熱區：感情關係、朋友圈。容易被有心人用「你是不是不把我當朋友」「你是不是看不起我」之類的話情感勒索。

· 防小人心法：今年練習說「不」。當你因為「不好意思拒絕」而答應的事，最後委屈的都是自己。真心的人不會勉強你，會勉強你的人不值得你真心。

· 驚蟄小秘法：驚蟄當天，用一張紙寫下「我允許自己拒絕」，摺成小方塊放進皮夾深處，需要時摸一下提醒自己。

➤龍│會議、討論場合

· 年度氣場核心：思維活躍，言談鋒利，但容易因說話太直而得罪人而不自知。

·小人出沒熱區：會議、討論場合。容易在發表意見時，無意間踩到別人的痛處或利益，被人記恨。

· 防小人心法：今年在開口前，先問自己：「這句話有必要說嗎？說了對誰有好處？」如果只對自己有爽感，對別人是刺傷，那就吞回去。你的直言是真誠，但在別人耳裡可能是利劍。

· 驚蟄小秘法：驚蟄當天，含一顆糖果在嘴裡，默想「說話比糖甜，鋒芒不外露」，含完後喝水吞下。

➤蛇│投資理財、合夥關係

· 年度氣場核心：深受長輩喜愛，但容易因太過信任他人而被人利用這份信任。

·小人出沒熱區：投資理財、合夥關係。容易被「看起來可信」的人推銷不靠譜的產品或機會，因為信任而疏於查證。

· 防小人心法：今年凡是涉及金錢的決定，一律「慢三天」。再好的機會、再可信的人，都給自己三天考慮期。你的信任是珍貴的，不要隨便送人。

· 驚蟄小秘法：驚蟄當天，用黃色紙寫下「慢」字，貼在手機背面或錢包裡，每次要付款前都看見它。

➤馬│職場人際、團體生活

· 年度氣場核心：獨立自主，但容易因習慣獨來獨往而被人利用這份「疏離感」造謠。

·小人出沒熱區：職場人際、團體生活。容易因為不常參與聚會、不熱衷社交，被人說成「不合群」「高傲」「難相處」。

· 防小人心法：今年不用刻意改變自己，但可以偶爾「露面刷存在感」。不一定要全程參與，露個臉、打個招呼就走，也能打破謠言。你的獨處是享受，但在別人眼裡可能是神秘。

· 驚蟄小秘法：驚蟄當天，對著鏡子笑三次，對自己說「我自在，我存在，不需要每個人都喜歡我」。

➤羊│職場分工、責任歸屬

· 年度氣場核心：注重和諧，但容易因怕衝突而被人利用這份「怕」。

·小人出沒熱區：職場分工、責任歸屬。容易被人把不該你做的事推給你，因為你不好意思拒絕。

· 防小人心法：今年被推工作時，練習說「這不是我負責的範圍，需要我幫你找對的人嗎？」你的和善是修養，但在別人眼裡可能是軟弱。溫柔而堅定，才是真正的力量。

· 驚蟄小秘法：驚蟄當天，準備一條藍色的細繩或絲帶，輕輕繫在右手腕上，戴滿一天後取下。象徵為自己的界線劃下一個溫柔而堅固的結界，提醒自己「溫柔有界，和善有度」。

➤猴│合約簽訂、承諾事項

· 年度氣場核心：活潑機靈，但容易因玩心重、不夠謹慎而被人鑽空子。

·小人出沒熱區：合約簽訂、承諾事項。容易因為懶得細看、懶得確認，被人用文字遊戲或模糊地帶坑一把。

· 防小人心法：今年凡是需要簽名、按讚、確認的事項，一律「看三遍」。合約、報價單、甚至社交媒體的授權，都看清楚再點頭。你的機靈要用在關鍵處，不是用在事後懊悔。

· 驚蟄小秘法：驚蟄當天，找一份需要閱讀的文件（如說明書、文章），用食指指著文字，逐字緩慢地看過前三行，心中默念「眼清目明，一字不漏」，以此儀式提醒自己未來處理文件要仔細再仔細。

➤雞│職場鬥爭、派系紛爭

· 年度氣場核心：重視公平與正義，但容易因愛打抱不平而被人當槍使。

·小人出沒熱區：職場鬥爭、派系紛爭。容易因為看不慣某些事而被人煽動，成為別人鬥爭的棋子。

· 防小人心法：今年遇到有人跟你抱怨第三者的時候，只聽不說，最多回一句「辛苦了」。不要跟著罵、不要出主意，因為你不知道對方的真實用意。你的正義感要用在對的地方，不是被人利用。

· 驚蟄小秘法：驚蟄當天，找個安靜的角落，將食指輕放在唇上，靜坐一分鐘，感受呼吸與安靜的力量，心中默念「靜心守口，智慧在握」。

➤狗│公開場合、群組對話

· 年度氣場核心：直率真誠，但容易因心直口快而被人解讀為攻擊或挑釁。

·小人出沒熱區：公開場合、群組對話。容易在發言時，無意間戳破別人的謊言或虛假，被人記恨報復。

· 防小人心法：今年練習「看破不說破」。你看出問題是你厲害，但說出來未必對你有好處。讓別人自己去發現、自己去承擔，有時候比點破更智慧。

· 驚蟄小秘法：驚蟄當天，喝一杯溫開水，每喝一口默念一句「水潤喉，話潤心，不說破是修養」。

➤豬│老朋友、前同事。

· 年度氣場核心：念舊重情，但容易因過度信任舊識而被人利用這份「念舊」。

·小人出沒熱區：老朋友、前同事。容易被很久沒聯絡的舊識突然找上門，借錢、拉直銷、推保險，難以拒絕。

· 防小人心法：今年對「突然熱絡的舊識」保持警覺。先問自己：他為什麼現在找我？以前我幫過他，他記得嗎？如果他只是因為需要你才出現，那這份情誼不值得珍惜。

· 驚蟄小秘法：驚蟄當天，整理通訊錄，把超過一年沒聯絡的人標註「待觀察」，提醒自己「情誼要雙向，單向是消耗」。

