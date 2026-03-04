自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

驚蟄到，百蟲醒！ 2026火馬年12生肖「小人出沒熱區」大公開

命理專家認為，小人的出現，與流年運勢有關，絕非偶然，而是像磁鐵一樣，專挑我們命格氣場中最細微的裂縫靠近，了解自己所屬生肖的「小人出沒熱區」很重要！ （中央社）命理專家認為，小人的出現，與流年運勢有關，絕非偶然，而是像磁鐵一樣，專挑我們命格氣場中最細微的裂縫靠近，了解自己所屬生肖的「小人出沒熱區」很重要！ （中央社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕明（3/5）將迎來24節氣中的「驚蟄」，命理專家示警，「驚蟄，喚醒的不只是蟲，還有蠢動的人心！」台灣民俗信仰中，雖不時興「打小人」的習俗，但小人的出現，確實與流年運勢有關，絕非偶然，而是像磁鐵一樣，專挑我們命格氣場中最細微的裂縫靠近，菲菲老師建議，「與其打小人，不如懂得如何遠小人、防小人！」

畢竟小人並非總是面目可憎、一臉壞相，更多時候，他們可能是：

→辦公室裡總是讚美你、轉身卻說你壞話的同事。

→口口聲聲「我是為你好」卻暗中扯你後腿的「朋友」。

→客戶端那個表面客氣、驗收時卻百般刁難的窗口。

→合作夥伴那邊滿口答應、事後卻裝傻不認帳的「失憶」小人。

→團隊裡那個愛搶功勞、把你的成果說成自己功績的同事。

→動不動就到主管面前打小報告、把你無心之言放大解讀的「傳聲筒」。

→以及那些見風轉舵、誰得勢就倒向誰的牆頭草小人。

2026丙午火年，火氣旺盛，人心容易浮躁、嫉妒心強、競爭意識高漲。在這樣的流年氣場下，小人的「現形熱區」往往與每個生肖的氣場弱點有關。以下將為12生肖點出「小人最易現形的領域」，教你如何防小人。

 

➤鼠│社交圈、朋友聚會

· 年度氣場核心：享受生活、樂於分享，但也容易因言談隨興而被人抓住話柄。

· 小人出沒熱區：社交圈、朋友聚會。容易在放鬆聊天的場合說錯話，被人加油添醋傳出去。

· 防小人心法：今年在社交場合，把「話多」變成「聽多」。別人問你私事，用「還好啦」「差不多」帶過。你的隨興是真誠，但在別人眼裡可能是把柄。

· 驚蟄小秘法：驚蟄當天，洗臉時用冷水輕拍臉頰，默念「話出口前先過水，流言蜚語不沾身」。

 

➤牛│職場、團隊協作

· 年度氣場核心：穩重負責，但容易因堅持原則而被有心人解讀為固執、難配合。

· 小人出沒熱區：職場、團隊協作。容易在堅持流程或標準時，被人暗中說「很難搞」「不會變通」。

· 防小人心法：今年在表達堅持時，多說「因為…所以…」，把原因說清楚，避免被貼標籤。你的原則是專業，但在別人眼裡可能是阻礙。

· 驚蟄小秘法：驚蟄當天，準備一杯溫水，將一片綠色的葉子（如茶葉、香菜葉）放入水中，看著葉子在水中旋轉舒展，心中默念「剛柔並濟，內方外圓」，隨後將水喝下，象徵將柔軟的智慧內化於心。

 

➤虎│職場升遷、業績競爭

· 年度氣場核心：自信果敢，但容易因鋒芒太露而引人嫉妒，被人暗中較勁。

·小人出沒熱區：職場升遷、業績競爭。容易因為表現太好，被同事或同業暗中扯後腿。

· 防小人心法：今年在獲得成績時，多歸功於團隊、多感謝他人。你的光芒是真實的，但別人的眼睛可能受不了。適當收一點，反而走更遠。

· 驚蟄小秘法：驚蟄當天，用紅色筆在名片或工作證背後寫一個「群」字，提醒自己「獨亮招妒，眾亮成勢」。

 

➤兔│感情關係、朋友圈

· 年度氣場核心：人際敏感，但容易因過度在意他人看法而被人利用這份「在意」。

·小人出沒熱區：感情關係、朋友圈。容易被有心人用「你是不是不把我當朋友」「你是不是看不起我」之類的話情感勒索。

· 防小人心法：今年練習說「不」。當你因為「不好意思拒絕」而答應的事，最後委屈的都是自己。真心的人不會勉強你，會勉強你的人不值得你真心。

· 驚蟄小秘法：驚蟄當天，用一張紙寫下「我允許自己拒絕」，摺成小方塊放進皮夾深處，需要時摸一下提醒自己。

 

➤龍│會議、討論場合

· 年度氣場核心：思維活躍，言談鋒利，但容易因說話太直而得罪人而不自知。

·小人出沒熱區：會議、討論場合。容易在發表意見時，無意間踩到別人的痛處或利益，被人記恨。

· 防小人心法：今年在開口前，先問自己：「這句話有必要說嗎？說了對誰有好處？」如果只對自己有爽感，對別人是刺傷，那就吞回去。你的直言是真誠，但在別人耳裡可能是利劍。

· 驚蟄小秘法：驚蟄當天，含一顆糖果在嘴裡，默想「說話比糖甜，鋒芒不外露」，含完後喝水吞下。

 

➤蛇│投資理財、合夥關係

· 年度氣場核心：深受長輩喜愛，但容易因太過信任他人而被人利用這份信任。

·小人出沒熱區：投資理財、合夥關係。容易被「看起來可信」的人推銷不靠譜的產品或機會，因為信任而疏於查證。

· 防小人心法：今年凡是涉及金錢的決定，一律「慢三天」。再好的機會、再可信的人，都給自己三天考慮期。你的信任是珍貴的，不要隨便送人。

· 驚蟄小秘法：驚蟄當天，用黃色紙寫下「慢」字，貼在手機背面或錢包裡，每次要付款前都看見它。

 

➤馬│職場人際、團體生活

· 年度氣場核心：獨立自主，但容易因習慣獨來獨往而被人利用這份「疏離感」造謠。

·小人出沒熱區：職場人際、團體生活。容易因為不常參與聚會、不熱衷社交，被人說成「不合群」「高傲」「難相處」。

· 防小人心法：今年不用刻意改變自己，但可以偶爾「露面刷存在感」。不一定要全程參與，露個臉、打個招呼就走，也能打破謠言。你的獨處是享受，但在別人眼裡可能是神秘。

· 驚蟄小秘法：驚蟄當天，對著鏡子笑三次，對自己說「我自在，我存在，不需要每個人都喜歡我」。

 

➤羊│職場分工、責任歸屬

· 年度氣場核心：注重和諧，但容易因怕衝突而被人利用這份「怕」。

·小人出沒熱區：職場分工、責任歸屬。容易被人把不該你做的事推給你，因為你不好意思拒絕。

· 防小人心法：今年被推工作時，練習說「這不是我負責的範圍，需要我幫你找對的人嗎？」你的和善是修養，但在別人眼裡可能是軟弱。溫柔而堅定，才是真正的力量。

· 驚蟄小秘法：驚蟄當天，準備一條藍色的細繩或絲帶，輕輕繫在右手腕上，戴滿一天後取下。象徵為自己的界線劃下一個溫柔而堅固的結界，提醒自己「溫柔有界，和善有度」。

 

➤猴│合約簽訂、承諾事項

· 年度氣場核心：活潑機靈，但容易因玩心重、不夠謹慎而被人鑽空子。

·小人出沒熱區：合約簽訂、承諾事項。容易因為懶得細看、懶得確認，被人用文字遊戲或模糊地帶坑一把。

· 防小人心法：今年凡是需要簽名、按讚、確認的事項，一律「看三遍」。合約、報價單、甚至社交媒體的授權，都看清楚再點頭。你的機靈要用在關鍵處，不是用在事後懊悔。

· 驚蟄小秘法：驚蟄當天，找一份需要閱讀的文件（如說明書、文章），用食指指著文字，逐字緩慢地看過前三行，心中默念「眼清目明，一字不漏」，以此儀式提醒自己未來處理文件要仔細再仔細。

 

➤雞│職場鬥爭、派系紛爭

· 年度氣場核心：重視公平與正義，但容易因愛打抱不平而被人當槍使。

·小人出沒熱區：職場鬥爭、派系紛爭。容易因為看不慣某些事而被人煽動，成為別人鬥爭的棋子。

· 防小人心法：今年遇到有人跟你抱怨第三者的時候，只聽不說，最多回一句「辛苦了」。不要跟著罵、不要出主意，因為你不知道對方的真實用意。你的正義感要用在對的地方，不是被人利用。

· 驚蟄小秘法：驚蟄當天，找個安靜的角落，將食指輕放在唇上，靜坐一分鐘，感受呼吸與安靜的力量，心中默念「靜心守口，智慧在握」。

 

➤狗│公開場合、群組對話

· 年度氣場核心：直率真誠，但容易因心直口快而被人解讀為攻擊或挑釁。

·小人出沒熱區：公開場合、群組對話。容易在發言時，無意間戳破別人的謊言或虛假，被人記恨報復。

· 防小人心法：今年練習「看破不說破」。你看出問題是你厲害，但說出來未必對你有好處。讓別人自己去發現、自己去承擔，有時候比點破更智慧。

· 驚蟄小秘法：驚蟄當天，喝一杯溫開水，每喝一口默念一句「水潤喉，話潤心，不說破是修養」。

 

➤豬│老朋友、前同事。

· 年度氣場核心：念舊重情，但容易因過度信任舊識而被人利用這份「念舊」。

·小人出沒熱區：老朋友、前同事。容易被很久沒聯絡的舊識突然找上門，借錢、拉直銷、推保險，難以拒絕。

· 防小人心法：今年對「突然熱絡的舊識」保持警覺。先問自己：他為什麼現在找我？以前我幫過他，他記得嗎？如果他只是因為需要你才出現，那這份情誼不值得珍惜。

· 驚蟄小秘法：驚蟄當天，整理通訊錄，把超過一年沒聯絡的人標註「待觀察」，提醒自己「情誼要雙向，單向是消耗」。

 

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中