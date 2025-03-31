張家輝暌違10年來台！合體劉俊謙宣傳新片《贖夢》

劉俊謙（左起）與張家輝首度合作默契好，張家輝堂弟張文傑也是首度與堂兄合作。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕港星張家輝今天（31日）宣布暌違10年來台，將與劉俊謙在4月10日至12日於台北合體宣傳自導自演的新電影《贖夢》，展開三天兩夜的行程。他向台粉喊話：「闊別了台灣10年的我，有幸帶著自己的電影作品《贖夢》重臨台灣，心情既興奮又緊張！」

劉俊謙拍攝《贖夢》落水戲度過難忘的除夕夜。（甲上娛樂提供）

張家輝、劉俊謙在片中挑戰許多高難度動作戲，劉俊謙飾演精神科醫生，與張家輝同樣陷入不安和困惑夢境之中，拍攝過程困難重重，其中一場落水戲更讓他差點缺氧窒息，堪稱搏命演出！在拍攝水底戲之前，劉俊謙先與潛水教練在泳池學習潛水技巧、呼吸、閉氣等動作，即便他從小就學過游泳，但是潛水又是另一門專業。劉俊謙說：「在水底閉氣，還要一下子浮上水面，很難好好呼吸，真的要不斷練習。教練還在我的腳加上鉛塊，以營造往下沉的效果，所以有一定難度。」

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拍攝《贖夢》水底戲前，劉俊謙（左）先與潛水教練學習潛水技巧。（甲上娛樂提供）

劉俊謙更透露拍攝那場戲時正值除夕夜，氣溫驟降，泳池內是冷水非溫水，還要取不同視角，必須拍攝多次，「在水底演戲，不僅要有一番掙扎動作，還要配合臉部表情，真不容易！不過最辛苦是上岸那一刻，全身都濕，必須要工作人員拉我才有足夠的力氣上岸，而每次上岸後還要吸足氧氣，有一次真的沒辦法好好換氣！而且也不能待在水中演戲太久，怕缺氧！幸好還沒到天亮就拍完整場戲，真是難忘的除夕夜。」

為了拍攝《贖夢》水底掙扎戲，劉俊謙來來回回跳水不下數十次。（甲上娛樂提供）

為了拍攝這場水底掙扎戲，劉俊謙來來回回跳水不下數十次，劇組連忙送上薑茶、暖水袋以及毛毯，讓他上岸時可以第一時間取暖，而他為戲犧牲的敬業態度，也讓導演張家輝對他讚譽有加，「他拍完後甚至還會嫌自己在水底的表情不夠好」，讚賞劉俊謙果然是當今香港影壇非常傑出又認真的年輕演員。

《贖夢》張家輝（右）讚賞劉俊謙是當今香港影壇傑出又認真的年輕演員。（甲上娛樂提供）

張家輝相隔7年推出自導自演新作《贖夢》票房開紅盤。（甲上娛樂提供）

張家輝不忘向台灣粉絲推銷自編自導自演新作：「《贖夢》以夢境作為包裝，帶出因果報應及童年創傷的兩段故事。夢境雖然凶險，但內容卻又令人惋惜。」並表示在當今全球電影業受困的氣氛中，希望提供多元化電影題材，才是觀眾的最大利益，「《贖夢》4月11日破夢贖罪，請大家到電影院支持！」另一男神劉俊謙曾多次來台拍戲、宣傳，這次也非常期待能與前輩張家輝一起攜手將這部最新力作獻給台灣粉絲，「很開心再有一部自己參與的香港電影在台灣上映，希望台灣的觀眾喜歡這部電影，期待與你們見面。」

張家輝在香港勤跑《贖夢》影人見面會與影迷交流。（甲上娛樂提供）

劉俊謙在香港出席《贖夢》影人見面會與影迷交流。（甲上娛樂提供）

張家輝、劉俊謙確定將出席4月11日當晚在大直美麗華影城舉辦的台北首映會及映前、映後Q&A，粉絲限定首映套票組預計明天4月1日中午12點在博客來售票網開賣，4月12日還將出席影人映後見面會。電影將在4月11日上映，更多資訊請追蹤甲上娛樂粉絲團。

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