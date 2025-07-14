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娛樂 最新消息

「30歲就娶妳」諾言兌現 《大學生》女星公開6年愛戀細節

〔記者王靖惟／台北報導〕女星陳艾琳從《大學生了沒》出道，2019年和同為節目班底的「Alex」顏庭笙結婚，兩人育有1女，不時會在社群分享家庭生活，最近她就在IG上傳一段短片分享夫妻倆的戀愛細節。 

陳艾琳（右）、顏庭笙。（翻攝IG）陳艾琳（右）、顏庭笙。（翻攝IG）

陳艾琳稱當初是因為加入《大學生了沒》意外展開與老公顏庭笙的緣分，他表示當時雖然節目中才正式和顏庭笙見面，但對方早在之前就曾在電梯遇見她，當時他還是來找女友的，當時還傳說只要「進到《大學生了沒》就會分手」，後來她與顏庭笙各自結束了一段感情，沒想到後來緣分兜轉竟讓兩人相識相戀。

陳艾琳表示，後來兩人雖然一直沒有正式交往，但只要彼此身邊沒伴侶，就會相互陪伴，老公曾經對她說過「如果30歲沒有結婚的話就要娶妳」，沒想到在29歲時竟意外懷孕，兩人順勢於30歲結婚，長達多年的愛戀終於修成正果。

陳艾琳深愛另一半，日前也在Threads發文透露自己意外目睹一名女同事主動幫顏庭笙整理衣物紙屑，但老公當時根本不知道有人在他後面弄東西，讓她氣得大罵「請有邊界感」，引發網友讚聲，沒想到「老公竟然還漲粉一波」，開心地感謝大家。

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