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恭喜！今年多了新身分 潘宇謙認「現在是高峰」

潘宇謙首度挑戰「單曲製作人」。（認可音樂提供）潘宇謙首度挑戰「單曲製作人」。（認可音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕AP潘宇謙新EP壓軸主打〈再一天〉講述在感情當中，慶幸可以在茫茫人海中遇到一個自己很喜歡的人，有一種每天都想跟他再一起的感覺，就算不在彼此身邊閉上眼睛也會出現對方的樣子。這首歌也是潘宇謙首次擔任單製作人，為此特別找唱歌老師加強訓練，他透露接下來想挑戰更多重節拍和饒舌曲風，希望有機會和新的製作人和歌手合作。

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首度擔任自己的「單曲製作人」，潘宇謙既興奮又緊張，〈再一天〉是他創作的純愛情歌，在編曲上選擇了乾淨簡單的風格，在錄音前他相當慎重找了歌唱老師一起錄音，挑戰讓聲音更有故事感。〈再一天〉有別於大家熟悉的華語音樂，整首歌中是沒有bridge的，這也是製作人AP的巧思，浪漫表示：「如果你真的愛對方，就不需要一條橋在中間啊！」

潘宇謙首度挑戰「單曲製作人」。（認可音樂提供）潘宇謙首度挑戰「單曲製作人」。（認可音樂提供）

而有了第一次的經驗，被問到是否要挑戰難度更高的「專輯製作人」？潘宇謙笑認其實沒有想過，但有些躍躍欲試，有了幾張專輯的經驗，他認識的幕後音樂人也越來越多，他也表示在配唱上容易有盲點，還需要配唱製作人幫忙才不會失了分寸，這次擔任華語歌曲的單曲製作人，未來他希望能先挑戰粵語歌曲，再進一步挑戰專輯製作人，興奮說：「希望有機會可以當自己的製作人，做一些概念性的東西，一定會很好玩，好像我有一個親生的兒子，由零把它誕生一樣。」

潘宇謙首度挑戰「單曲製作人」。（認可音樂提供）潘宇謙首度挑戰「單曲製作人」。（認可音樂提供）

這次快閃台灣短暫宣傳EP，潘宇謙其實已經著手準備下一張專輯，創作能量豐沛的他，今年就至少賣了6首歌給不同的歌手，加上自己的專輯也同步收歌，他表示：「每個創作歌手都有自己的創作高峰，現在應該是我的高峰，最近比較多情緒和感受，因為當了爸爸，開始接觸很多不同新的朋友，很多感受可以寫不同的歌。」

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